Втратив дар мови: чоловік знайшов захований під килимом 100-річний лист (фото)

Подружжя купило будинок, щоб відновити його, але в процесі ремонту виявили цікаву знахідку — лист солдата Американських експедиційних сил часів Першої світової війни.

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У процесі ремонту та оновлення будинку своєї бабусі, чоловік випадково натрапив на несподіваний скарб — лист американського солдата часів Першої світової війни, відправлений до Франції 1917 року. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Подружня пара придбала будинок, щоб відновити його в стилі минулих десятиліть. Коли чоловік видаляв старий килим, він виявив лист, який був захований під ним протягом понад ста років. Лист був адресований матері солдата і містив послання від американського військового, який перебував на службі у Франції.

З нечисленних фрагментів листа вдалося прочитати: "Учора відкрився наш Y.M.C.A., і це, звичайно, дуже зручно. У нас прекрасна погода [нерозбірливо] і робота як [нерозбірливо]. Я мало про що можу написати. Корабельні [нерозбірливо] такі суворі. Звичайно, пишіть якомога частіше. З великою любов'ю, G M Parker. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франція".

Досліджуючи цю знахідку, чоловік припустив, що лист був відправлений його бабусі прапрадідом, який служив у Франції. Однак пізніше стало відомо, що лист був залишений попереднім власником будинку, доктором Джорджем М. Паркером, який проживав там довгий час.

Виявлення викликало інтерес і у користувачів Reddit. Один із них припустив, що затемнені місця в листі могли бути наслідком цензури, застосовуваної до вихідної кореспонденції під час війни. Лист, очевидно, надісланий "на дійсній службі в Американських експедиційних силах", розкрив шматочок історії часів Першої світової війни.

Крім того, чоловік виявив ще одну цікаву знахідку під час ремонту — колекційну бейсбольну картку, заховану в стіні. Це виявилася картка Брукса Робінсона, яка, як з'ясувалося, належала його тестю. Коментарі користувачів підкреслили цінність цієї знахідки для колекціонерів і ностальгію за минулим.

Раніше повідомлялося, що у США жінка отримала листівку, яку, як виявилося, було надіслано з Парижа, Франція, 1969 року.

Також стало відомо, що старовинна світлина дідуся стала "доказом" подорожі в часі.