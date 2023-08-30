Заплатила $2: девушка купила колье, которое оказалось утраченным произведением искусства

Девушка не могла перестать думать об удивительном украшении, поэтому воспользовалась функцией поиска изображений в интернете. Американка обнаружила работы художника Ааронела де Роя Грубера, чьи произведения были очень похожи на то, что она купила.

23-летняя Джесс Смит из США была удивлена узнав, что ожерелье, которое она купила в комиссионном магазине за 2 доллара, на самом деле было утраченным произведением искусства стоимостью 3000 долларов. Об этом пишет New York Post.

Девушка делала покупки в своем излюбленном магазине в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, и, как обычно, направилась к стойке с колье и кулонами. Перебирая вещи молодая художница заметила среди них очень большое неоновое и полупрозрачное ожерелье, которое привлекло ее внимание. Американка рассказала о своей удачной покупке в TikTok. Ролик, который стал вирусным, начал быстро набирать просмотры.

Смит рассмотрела украшение и заметила подпись "1973" в углу, однако не смогла разобрать, что это означает. Она заплатила за колье 2 доллара.

Художник создал несколько украшений, каждое из которых было единственным в своем роде Фото: Tiktok/The Happy Grave Digger Art

Девушка не могла перестать думать об удивительным украшением, поэтому воспользовалась функцией обратного поиска изображений в интернете. Американка обнаружила работы художника Ааронела де Роя Грубера, чья творческая манера была очень схожа с тем что она купила. Она связалась с его фондом и быстро получила ответ от команды, которая предложила принести колье на осмотр. Художник сосредоточился на изделиях из плексигласа в 60-х и 70-х годах и создал несколько украшений, каждое из которых было единственным в своем роде.

Когда Смит встретилась с директором фонда, она получила подтверждение, что ее ожерелье действительно является ценным. Украшение оценили в 3000 долларов. Несмотря на возможность продажи, американка решила оставить его в фонде в качестве особой ссуды, позволяя другим людям приходить и наслаждаться этим уникальным произведением искусства.

"Я не думаю, что когда-нибудь продам его", — отметила девушка.

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