Грубое дополнение к блюдам: посетитель обнаружил неприятное послание в чеке из ресторана (фото)

Как оказалось, "оскорбительным" было название коктейля. Однако посетитель принял послание на свой счет.

Большинство людей были бы более чем шокированы грубым сообщением, оставленным на квитанции. К счастью, посетитель ресторана вскоре разгадал послание, и, оказалось, официант в этом не виноват и в распечатанной квитанции указано общее количество еды. Об этом сообщило издание Мirror.

Поделившись забавной фотографией на Reddit, посетитель ресторана подписал ее: "В моей квитанции на ужин было сообщение для меня…".

Среди обычных пунктов, которые вы ожидали найти в чеке, таких как блюдо из курицы и мороженое, было еще одно, довольно грубое дополнение. Последний пункт квитанции был озаглавлен: "Ты пр*дурок".

Как рассказал посетитель в комментарии: "Мы с женой пошли в ресторан на ее день рождения, и мы оба выпили коктейли. К тому времени, когда пришла квитанция, я совершенно забыл название коктейля, но его название было: "Ты — пр*дурок".

Один из комментаторов в социальных сетях, позабавленный этой оплошностью, написал: "Хотелось бы, чтобы мы могли взимать с клиентов деньги за то, что они придурки. Мы бы зарабатывали столько денег".

Посетитель обнаружил неприятное послание в чеке из ресторана

Напомним, что супруги из Великобритании, которые были вместе с подросткового возраста, были удивлены и даже расплакались после того, как им принесли счет за праздничный ужин по случаю 50-летней годовщины свадьбы. По словам супругов, они получили огромное удовольствие от еды, а когда им принесли счет, они были просто ошеломлены тем, что ресторан полностью оплатил их ужин и оставил записку с пожеланиями "счастливой годовщины".