"Счастливой годовщины": супруги расплакались, увидев счет за праздничный ужин (фото)

Пол и Доун Молинекс познакомились на свидании вслепую, когда им было всего 14 и 16 лет, и с тех пор они вместе. Недавно они отпраздновали 50 годовщину свадьбы и были удивлены поступком официанта.

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Супруги из Великобритании, которые были вместе с подросткового возраста, были удивлены и даже расплакались после того, как им принесли счет за праздничный ужин по случаю 50-летней годовщины свадьбы. Об этом пишет Liverpool Echo.

Пол и Доун Молинекс из Саутпорта познакомились на свидании вслепую, когда им было всего 14 и 16 лет, и с тех пор они вместе. Юбилей пары приходится на 29 августа, но поскольку на этот день у них запланирована вечеринка, они решили побыть наедине в ресторане Hickory's Smokehouse перед основным торжеством.

Когда их проводили к заказанным местам, заместитель генерального директора ресторана Джеймс Дэвис побеседовал с ними о годовщине свадьбы. Они даже рассказали ему о трагическом диагнозе "рак в терминальной стадии", который был поставлен Полу в январе этого года.

Пара познакомилась на свидании вслепую, когда им было всего 14 и 16 лет Фото: Liverpool Echo

"Когда вы заказывали столик, они спросили, нет ли у вас чего-то особенного, и мы написали, что это наша годовщина. Когда нас усаживали за стол, они поставили табличку с поздравлениями в честь нашей годовщины. Официант Джеймс спросил нас о нашей годовщине, поинтересовался, когда мы начали встречаться и о нашей совместной жизни. В конце концов мы рассказали ему, что у меня рак в последней стадии", — рассказал 68-летний Пол.

По словам супругов, они получили огромное удовольствие от еды, а когда им принесли счет, они были просто ошеломлены тем, что ресторан полностью оплатил их ужин и оставил записку с пожеланиями "счастливой годовщины".

"Когда он положил счет, мы открыли его, а там было написано: "Счастливой годовщины, ужин за наш счет". Счет был на 80 фунтов. Я просто увидел выражение лица моей жены, сидящей за столом, и подумал, что они что-то напутали. Она разрыдалась. Нам пришлось пойти и найти этого парня. Мы сказали, что вы шутите, да?" — вспоминает британец.

Официант оплатил счет супружеской пары Фото: Liverpool Echo

Пара подошла к Джеймсу, который рассказал им, что его тронула их история и борьба Пола за его здоровье.

Супруги, у которых трое взрослых детей, задумали устроить грандиозную вечеринку в конце августа, чтобы жить полной жизнью, пока у мужчины еще есть силы.

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