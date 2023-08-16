"Щасливої річниці": подружжя розплакалося, побачивши рахунок за святкову вечерю (фото)

Пол і Доун Молінекс познайомилися на побаченні наосліп, коли їм було всього 14 і 16 років, і відтоді вони разом. Нещодавно вони відсвяткували 50 річницю весілля і були здивовані вчинком офіціанта.

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Подружжя з Великої Британії, яке було разом з підліткового віку, було здивоване та навіть розплакалося після того, як їм принесли рахунок за святкову вечерю з нагоди 50-річної річниці весілля. Про це пише Liverpool Echo.

Пол і Доун Молінекс із Саутпорта познайомилися на побаченні наосліп, коли їм було всього 14 і 16 років, і відтоді вони разом. Ювілей пари припадає на 29 серпня, але оскільки на цей день у них запланована вечірка, вони вирішили побути наодинці в ресторані Hickory's Smokehouse перед основною урочистістю.

Коли їх проводили до замовлених місць, заступник генерального директора ресторану Джеймс Девіс поговорив з ними про річницю весілля. Вони навіть розповіли йому про трагічний діагноз "рак у термінальній стадії", який поставили Полу в січні цього року.

Пара познайомилася на побаченні наосліп, коли їм було всього 14 і 16 років Фото: Liverpool Echo

"Коли ви замовляли столик, вони запитали, чи немає у вас чогось особливого, і ми написали, що це наша річниця. Коли нас саджали за стіл, вони поставили табличку з привітаннями на честь нашої річниці. Офіціант Джеймс запитав нас про нашу річницю, поцікавився, коли ми почали зустрічатися і про наше спільне життя. Зрештою ми розповіли йому, що в мене рак в останній стадії", — розповів 68-річний Пол.

За словами подружжя, вони отримали величезне задоволення від їжі, а коли їм принесли рахунок, вони були просто приголомшені тим, що ресторан повністю оплатив їхню вечерю і залишив записку з побажаннями "щасливої річниці".

"Коли він поклав рахунок, ми відкрили його, а там було написано: "Щасливої річниці, вечеря наші кошти". Рахунок був на 80 фунтів. Я просто побачив вираз обличчя моєї дружини, яка сиділа за столом, і подумав, що вони щось наплутали. Вона розридалася. Нам довелося піти та знайти цього хлопця. Ми сказали, що ви жартуєте, так?" — згадує британець.

Офіціант оплатив рахунок подружньої пари Фото: Liverpool Echo

Пара підійшла до Джеймса, який розповів їм, що його зворушила їхня історія і боротьба Пола за його здоров'я.

Подружжя, у якого троє дорослих дітей, задумало влаштувати грандіозну вечірку наприкінці серпня, щоб жити повним життям, поки у чоловіка ще є сили.

Раніше Фокус повідомляв, що кухареві, який пропрацював у кафе 27 років, задонатили $400 тисяч. Чоловік став відомим після того, як компанія нагородила його мішком з дрібничками за те, що він жодного разу не пропустив зміну за час роботи. Люди сприйняли це як "образу" з боку начальства.

Також стало відомо, що дружина стала унікальним донором нирки для чоловіка. Чоловік почув свій діагноз близько 12 років тому і весь цей час лікарі лікували його препаратами. Після погіршення стану здоров'я почався пошук донорів і результат здивував не лише пару, а й фахівців.