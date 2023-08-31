Гулял возле реки: люди заметили "почти прозрачного инопланетянина" (фото)

В настоящее время ведущие эксперты страны по НЛО обсуждают подлинность снимка, получившего в соцсетях название "пришелец из Тарихи". Однако это не первый случай, когда в этом регионе якобы наблюдается внеземная активность.

Любители пеших прогулок были шокированы, когда заметили длинноногого серого пришельца во время прогулки у реки в Тарихе (Боливия), а эксперты утверждают, что в этом районе много "межпространственных порталов". Об этом пишет Daily Star.

В настоящее время ведущие эксперты страны по НЛО обсуждают подлинность снимка, получившего в соцсетях название "пришелец из Тарихи".

"Почти прозрачный инопланетянин" с длинными конечностями и необычной походкой был замечен во время прогулки возле реки Пилкомайо. При этом внеземное существо совсем не стеснялось мужчины на противоположном берегу. Еще более странно, что в воде, рядом с которой идет пришелец, нет его отражения.

"Это похоже на прозрачное существо с длинными конечностями, характерными для серых существ. Но мы должны определить его подлинность", — сказал уфолог Хавьер Карлос Кордеро.

Внеземное существо получило в соцсетях название "пришелец из Тарихи" Фото: коллаж Фокус

Пользователи социальных сетей также спорят о том, является ли снимок реальным или подделанным. Карлос предложил использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы положить конец спорам и определить, является ли фотография подлинной. Однако эксперт по НЛО не удивится, если окажется, что внеземное существо действительно посетило его родную страну.

"Тариха, по-видимому, имеет особую связь с деятельностью такого рода, и это усиливает мысль о том, что здесь может быть что-то большее. С этим может быть связано наличие в этом районе большого количества полезных ископаемых и межпространственных порталов", — сказал Карлос.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда в Тарихе якобы наблюдается внеземная активность. В мае 1978 года сотни людей, проживающих в районе боливийско-аргентинской границы, утверждали, что видели космический корабль, упавший в Мекойе. Эту неразрешенную загадку некоторые называют "самым достоверным случаем крушения НЛО в Южной Америке".

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