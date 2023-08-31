10 тысяч гривен за салфетки: туристы возмущены ценами на круизном лайнере (фото)

Самыми дорогими товарами в списке оказались плед и держатель для зубной щетки. Высокая цена взимается с тех клиентов, которые захотят унести эти предметы с собой из номера.

Пассажиров шокировала цена на предметы первой необходимости на борту лайнера компании Viking Cruises, основанной норвежцами и совершающей круизы по Скандинавии и другим регионам. Об этом пишет The Mirror.

Один из путешественников был потрясен стоимостью некоторых вещей на борту корабля. Если вдали от суши и в океане стоимость предметов первой необходимости может быть несколько завышена, то коробка с салфетками стоимостью 222 фунта стерлингов (10 383 гривен) уже перебор по его мнению.

Самыми дорогими товарами в списке оказались плед стоимостью 150 фунтов стерлингов (7015 гривен) и держатель для зубной щетки стоимостью 122 фунта стерлингов (5706 гривен).

Высокая цена взимается с тех клиентов, которые захотят унести эти предметы с собой из номера. Халат обойдется гостям в 60 фунтов стерлингов (2806 гривен), мыльница — 118 фунтов (5519 гривен), а деревянный сервировочный поднос — около 120 фунтов (5612 гривен). Если вы захотите забрать домой один из стеклянных бокалов, то это обойдется вам в 87 фунтов стерлингов (4069 гривен).

"Мы надеемся, что Вы наслаждаетесь пребыванием на борту Viking Sky. В Вашей прекрасно оборудованной каюте есть множество восхитительных удобств. Если Вы захотите приобрести что-либо из этих предметов — или любых других, не входящих в категорию Вашей персональной каюты, — пожалуйста, обратитесь к Вашему бортпроводнику", — гласила подпись к списку товаров.

Самыми дорогими товарами в списке оказались плед и держатель для зубной щетки Фото: Facebook

Список был опубликован в соцсетях одним из шокированных пассажиров лайнера.

"Кто из путешественников Viking при отъезде обчистил свой номер? Я такого еще не видел", — написал турист.

Другие люди считают, что такие цены устанавливаются не из-за желания получить прибыль, а для того, чтобы отучить людей от попыток красть вещи из каюты. Ведь в примечании Viking указано, что "если вы унесете из каюты любой из этих предметов, с вас будет взыскана плата по указанной выше цене".

"Я не думаю, что цена зависит от качества, я думаю, что цена зависит от кражи вещей. Чем больше цена, тем больше украли", — написал один из пользователей соцсетей.

Ранее Фокус сообщал, что у берегов Франции затонула яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето. Спасательное судно, прибывшее примерно через 45 минут после крушения, обнаружило, что носовая часть корабля частично погружена в воду, а "каюты уже затоплены". Семь пассажиров, включая владельца судна, плавали рядом на спасательном плоту.

Также стало известно, что со сгоревшего грузового судна достают уцелевшие авто. Корабль вез 3 784 автомобиля. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 оказались электромобилями. Стоимость груза оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.