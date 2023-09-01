В ногу со временем: в РФ на кладбище установили надгробие в форме iPhone (фото)

Памятник заказал отец 25-летней девушки. Покойница любила путешествовать и имела много друзей.

В России на одном из кладбищ в Сибири установили 1,5-метровое надгробие в форме iPhone. На нем в виде заставки разместили фото покойницы. Об этом пишет The Mirror.

25-летнюю Риту Шамееву похоронили на российском кладбище еще в 2016 году. О ней известно, что она была заядлой путешественницей и имела друзей в Германии. Отец девушки заказал для дочери огромный iPhone, как надгробие. Оно сделано из базальта в форме черного айфона. На надгробии изображена молодая женщина как "заставка" и даже логотип Apple на обороте.

Николай Евдокимов, сотрудник ритуального агентства, который впервые увидел необычное надгробие, сказал, что думал, что у него "галлюцинация".

"Я видел много надгробий, но в виде iPhone — это, честно говоря, впервые. Очень необычно", — сказал он.

Фото: Уфа1/восток2запад новости

Памятник изготовила заказала сибирская компания. Дизайнер Павел Калюк создал подобный надгробный памятник как рекламный трюк.

"Мы начали делать памятники просто для того, чтобы привлечь внимание", — сказал он.

Его работы были представлены на похоронной выставке в Новосибирске, поступили заказы на причудливые надгробия.

Напомним, что на кладбище ЧВК "Вагнер" в селе Николаевка Самарской области сносят могилы наемников. По данным источника, кресты и венки собрали в одном месте, а сами могилы сравняли с землей.

Ранее сообщалось, что похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба . Люди, которые живут неподалеку кладбища, услышали крики из могилы 37-летней женщины и рассказали ее родным. Когда подняли крышку гроба, то заметили, что тело женщины было перевернуто.