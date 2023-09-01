Снимают дизайнерскую одежду и занимают лучшие места: как бездомные зарабатывают 23 тыс грн в день

Члены группировки выдают себя за бездомных и имеют большие заработки. Они "охотятся" на жителей города, вооружившись одинаковыми табличками.

В Британии в курортном городке Бата "орудует" банда псевдобездомных. Члены группировки за день зарабатывают не менее 500 фунтов стерлингов, что составляет более 23 тысяч гривен в день. Об этом пишет британское издание The Sun.

Псевдопопрошайка в Бате Фото Марк Гиддингс

Сообщается, что банда состоит из десятка человек — мужчин и женщин. Они передвигаются по городу на авто или автобусах. Псевдобездомные путешествуют из Бристоля в Бат, где больше всего туристов. Вооружившись почти одинаковыми картонными табличками с надписью "Я очень голоден. Благослови тебя Бог", они по очереди занимают лучшие места в городе.

После рабочего дня в 8 часов, они возвращаются домой в Бристоль, который расположен в 12 милях от Баты.

Журналисты заметили, что "нищие" одеты в дизайнерскую одежду, которую снимают до начала "рабочего" дня.

Полиция несколько раз выписывала им штрафы, но "липовые" бездомные с улиц города никуда не делись и дальше продолжают свою предпринимательскую деятельность.

Напомним, что мужчина, который в 15 лет был бездомным, стал миллионером. Он спал на лестничной клетке, когда у него впервые появилась идея открыть садоводческую компанию, которая позже принесет ему миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ищут контрактников среди бездомных. Пройти службу могут мужчины в возрасте 19-59 лет со средним образованием.