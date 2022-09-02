Уже не знают, как пополнить армию: в Санкт-Петербурге ищут контрактников среди бездомных (фото)

В один из шелтеров российской благотворительной организации "Ночлежка" пришел чиновник из администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, который хотел разложить листовки из призывом идти на контрактную службу.

В РФ опять безвыходная ситуация. В Санкт-Петербурге чиновники предлагают бездомным гражданам подписать контракт на службу в армии России, сообщает российское издание "Ротонда".

В один из шелтеров российской благотворительной организации "Ночлежка" пришел чиновник из администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Он предложил работникам разложить в шелтере листовки, в которых указано, что власти города в поисках людей на службу по контракту.

Сообщается, что дежурный шелтера не разрешил разлаживать листовки и отправил чиновника к руководству, но он не пошел.

В администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга эту информацию подтвердили. Там отметили, что информируют о службе по контракту всех, кого возможно.

Как указано на листовке, пройти службу могут мужчины в возрасте 19-59 лет со средним образованием.

[ + – ] В России ищут контрактников

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