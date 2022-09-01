В России заканчивается оружие 122 и 155 калибров. Воевать будут пушками времен Сталина

"Военнослужащий 2-го армейского корпуса ВС РФ Андрей Морозов сообщил, что из-за износа стволов и боеприпасов корпуса лишают орудий и снарядов калибра 122 и 152 мм. Это значит, что российская армия будет переходить на вооружение с другим калибром. Возможно, в ход пойдут образцы 1941, 1944 и 1951 годов". Мнение.

В своем блоге Морозов сообщил важную информацию, что 1-й и 2-й армейские корпуса были лишены артиллерии 122 мм из-за нехватки снарядов этого калибра, а теперь у них забирают орудия Д-20 калибра 152 мм из-за нехватки исправных орудий и снарядов в кадровой российской армии. Интересно, что же это может быть? Главным средством поражения на войне являются гаубицы. Гаубицы двух калибров — 122 и 152 мм. Если забирают 122 и забирают 152 мм — значит, других гаубиц уже нет. Россия наверняка хранит старые советские гаубицы Д-1, но они тоже 152 мм, и снаряды от них подходят на Д-20, так что боекомплект забирать не стоило бы. Значит, перевооружают уже не на гаубицы, а на другой калибр.

А из других калибров у противника остаются 76 мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года, 85 мм противотанковые пушки Д-44 образца 1946 года, 100 мм противотанковые пушки БС-3 образца 1944 года, 130 мм пушка М-46 1951 года.

[ + – ] Скриншот сообщения военнослужащего ВС РФ Андрея Морозова о нехватке оружия калибров 152 и 122 мм

Посмотрим, если так. Во-первых, могущество снаряда у этих систем гораздо меньше, во-вторых, стреляют они не по навесной, а по настильной траектории, это гораздо менее опасно, в-третьих, Россия не производит эти калибры, запасы ограничены, и значит, они закончатся еще быстрей.

Если это произойдет, это не значит, что у российской армии полностью закончится калибр 122 и 152 мм. Россия их производит, но ни одно производство не может компенсировать такой огромный расход снарядов на таком большом фронте. Поэтому российский Генштаб сосредоточивает дефицитные снаряды для резервирования своих потребностей, и сокращает поставки для армейских корпусов, набранных из мобилизованных на Донбассе. Но еще год интенсивных боевых действий и эти меры уже не помогут, и российская армия в перспективе столкнется с необходимостью лимитировать расход снарядов.

Для нас это говорит о том, что удары украинских HIMARS, Точка-У и диверсантов по российским арсеналам наносят врагу невосполнимый урон. Также огромный расход снарядов в ходе артиллерийского наступления лишает ВС РФ основных калибров.

Запасы снарядов СССР все-таки были не бездонные, 31 год их расходовали по всему миру. А значит, еще год или два и на фронте будут только те снаряды, которые производят заводы РФ и НАТО. То есть многократный разрыв в количестве снарядов начнет сокращаться. К сожалению, не так скоро, как бы нам хотелось.

Еще один интересный фрагмент Морозова — про 3-й корпус.

Российская пропаганда демонстрирует различные материалы о 3-м армейском корпусе, сформированном буквально за два месяца в Нижегородской области, и подчеркивает, что корпус получил самое современное вооружение, причем россиянами заявляются новейшие российские боевые танки Т-90М Прорыв, БМП-3 и другая современная техника. Эта информация изначально вызвала справедливые сомнения.

Современной техники остро не хватает кадровым соединениям российской армии, которые понесли огромные потери, и которые вооружаются старой техникой с баз хранения, новая техника с заводов все потери не покрывает.

Россия бросает в бой Т-72 и Т-80, которые были законсервированы во времена СССР. Поэтому передавать танк Т-90М стоимостью свыше 5 млн. долларов каким-то новобранцам Россия себе позволить не может.

[ + – ] Танк Т-90М "Прорыв" получил модернизованную пушку [ + – ] Покраска на заводе танка Т-90М "Прорыв" [ + – ] Место командира танка Т-90М "Прорыв" [ + – ] Танк Т-90М взят на вооружение российской армии [ + – ] Т-72БУ, который превратился в танк Т-90

Судя по всему, 3-й армейский корпус — это резервное соединение численностью в 10-15 тысяч человек, большинство которых не имеет боевого опыта и которое прошло очень короткий курс подготовки. По предварительным данным начата переброска его частей на запорожское направление. Задача этого мало боеспособного соединения — взять на себя спокойный участок фронта, чтобы сменить соединения, вероятно, кадровой 42-й мотострелковой дивизии, которая находится на запорожском направлении и может быть отведена в резерв.

Откровения Морозова показывают наглядно, что боеспособность российской армии постепенно сокращается. Сокращается превосходство в количестве и качестве вооружений, которым располагает РФ.

Когда будут запущены на полную мощность заводы для производства оружия по программе ленд-лиза, Украина получит возможность достичь паритета в вооружениях. А это создаст благоприятную возможность для полномасштабных наступательных операций.

Конечно, вся эта информация обнадеживающая, но это отнюдь не повод для эйфории. На данный момент российская армия продолжает сохранять превосходство во всех видах тяжелых вооружений, артиллерии, авиации, танках, крылатых и баллистических ракетах, и располагает во много раз большим ресурсом боеприпасов. Однако это ресурс не бесконечный, и спустя время соотношение уже не будет таким благоприятным для врага.

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