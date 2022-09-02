Вже не знають, як поповнити армію: у Санкт-Петербурзі шукають контрактників серед безхатченків (фото)

В один із шелтерів російської благодійної організації "Ночлежка" прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району Санкт-Петербурга, який хотів розкласти листівки із закликом йти на контрактну службу.

У РФ знову безвихідь. У Санкт-Петербурзі чиновники пропонують бездомним громадянам підписати контракт на службу в армії Росії, повідомляє видання "Ротонда".

В один із шелтерів російської благодійної організації "Ночлежка" прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району Санкт-Петербурга. Він запропонував працівникам розкласти у шелтері листівки, в яких зазначено, що влада міста у пошуках людей на службу за контрактом.

Повідомляється, що черговий шелтера не дозволив розкладати листівки та відправив чиновника до керівництва, але він не пішов.

В адміністрації Фрунзенського району Санкт-Петербурга підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що інформують про службу за контрактом усіх, кого можливо.

Як зазначено на листівці, пройти службу можуть чоловіки віком 19-59 років із середньою освітою.

[ + – ] У Росії шукають контрактників

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