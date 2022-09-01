У Росії важка нестача особового складу серед військових — американська розвідка

Міноборони РФ намагається поповнити дефіцит армії. Росія набирає військовослужбовців-контрактників, зокрема, спонукаючи солдатів, які отримали поранення, знову повернутися на поле бою.

Через гостру нестачу особового складу серед російських військових у РФ шукають способи підвищення чисельності своїх військ. Про це повідомляє CNN.

Як розповів неназваний американський чиновник, Міноборони РФ намагається поповнити дефіцит армії. Росія набирає військовослужбовців-контрактників, зокрема, спонукаючи солдатів, які отримали поранення, знову повернутися на поле бою. Крім того, військове відомство країни-агресора наймає співробітників із приватних охоронних компаній та виплачує бонуси призовникам.

Ймовірно, Міноборони Росії почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання в обмін на помилування, а також грошову компенсацію. Потім цих людей кидатимуть на війну, яку розпочала РФ.

[ + – ] Окупанти шукають способи підвищення чисельності своїх військ

Раніше ми повідомляли, що Росія готувалася до війни з НАТО, щоб розколоти єдність Альянсу. Країна-агресор може піти далі, якщо здобуде перемогу над Україною.

Нагадаємо, що у вільний доступ потрапив російський план анексії Донбасу, який передбачає незаконний референдум та фальсифікацію його результатів.

Також ми писали, хто підтримує російського президента у війні проти України.