У Росії важка нестача особового складу серед військових — американська розвідка
Міноборони РФ намагається поповнити дефіцит армії. Росія набирає військовослужбовців-контрактників, зокрема, спонукаючи солдатів, які отримали поранення, знову повернутися на поле бою.
Через гостру нестачу особового складу серед російських військових у РФ шукають способи підвищення чисельності своїх військ. Про це повідомляє CNN.
Як розповів неназваний американський чиновник, Міноборони РФ намагається поповнити дефіцит армії. Росія набирає військовослужбовців-контрактників, зокрема, спонукаючи солдатів, які отримали поранення, знову повернутися на поле бою. Крім того, військове відомство країни-агресора наймає співробітників із приватних охоронних компаній та виплачує бонуси призовникам.
Ймовірно, Міноборони Росії почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання в обмін на помилування, а також грошову компенсацію. Потім цих людей кидатимуть на війну, яку розпочала РФ.
Раніше ми повідомляли, що Росія готувалася до війни з НАТО, щоб розколоти єдність Альянсу. Країна-агресор може піти далі, якщо здобуде перемогу над Україною.
Нагадаємо, що у вільний доступ потрапив російський план анексії Донбасу, який передбачає незаконний референдум та фальсифікацію його результатів.
Також ми писали, хто підтримує російського президента у війні проти України.