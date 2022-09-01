В России тяжелая нехватка личного состава среди военных — американская разведка

Минобороны РФ пытается восполнить дефицит армии. Россия набирает военнослужащих-контрактников, в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя.

Из-за острой нехватки личного состава среди российских военных в РФ ищут способы повышения численности своих войск. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал неназванный американский чиновник, Минобороны РФ пытается восполнить дефицит армии. Россия набирает военнослужащих-контрактников, в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя. Кроме того, военное ведомство страны-агрессора нанимает сотрудников из частных охранных компаний и выплачивает бонусы призывникам.

По всей вероятности, Минобороны России начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование, а также денежную компенсацию. Затем этих людей будут бросать на войну, которую начала РФ.

[ + – ] Оккупанты ищут способы повышения численности своих войск

Ранее мы сообщали, что Россия готовилась к войне с НАТО, чтобы расколоть единство Альянса. Страна-агрессор может пойти дальше, если одержит победу над Украиной.

Напомним, что в свободный доступ попал российский план аннексии Донбасса, который предусматривает незаконный референдум и фальсифицирование его результатов.

Также мы писали, кто поддерживает российского президента в войне против Украины.