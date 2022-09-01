В России тяжелая нехватка личного состава среди военных — американская разведка
Минобороны РФ пытается восполнить дефицит армии. Россия набирает военнослужащих-контрактников, в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя.
Из-за острой нехватки личного состава среди российских военных в РФ ищут способы повышения численности своих войск. Об этом сообщает CNN.
Как рассказал неназванный американский чиновник, Минобороны РФ пытается восполнить дефицит армии. Россия набирает военнослужащих-контрактников, в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя. Кроме того, военное ведомство страны-агрессора нанимает сотрудников из частных охранных компаний и выплачивает бонусы призывникам.
По всей вероятности, Минобороны России начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование, а также денежную компенсацию. Затем этих людей будут бросать на войну, которую начала РФ.
Ранее мы сообщали, что Россия готовилась к войне с НАТО, чтобы расколоть единство Альянса. Страна-агрессор может пойти дальше, если одержит победу над Украиной.
Напомним, что в свободный доступ попал российский план аннексии Донбасса, который предусматривает незаконный референдум и фальсифицирование его результатов.
Также мы писали, кто поддерживает российского президента в войне против Украины.