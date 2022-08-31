Россия готовилась к войне с НАТО, чтобы расколоть единство Альянса, — эксперт

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, после Украины российская агрессия могла развернуться в направлении Молдовы и Румынии, или стран Балтии.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что на Украине российские войска бы не остановились. Этот успех их бы только вдохновил. Об этом сообщает 24 Канал.

После победы над Украиной ВС РФ могли бы пойти на страны Балтии, или же на Молдову, чтобы создать сложности для Румынии.

По словам Мусиенко, Кремль принимает в расчет "особую" позицию Венгрии, т.к. официальный Будапешт действует в интересах РФ и поднимает вопросы прав венгров в Румынии.

В РФ таким образом планировали внести расколоть в единство НАТО. В подтверждение своих слов обозреватель приводит заявление российского генерала Миннекаева о планах создать "сухопутный коридор" к непризнанному Приднестровью.

Такое развитие событий спровоцировало бы конфликт с Молдовой и, возможно, с Румынией.

Однако по состоянию на сегодня, такой вариант утратил актуальность, считает эксперт.

Кто готов к войне с РФ

Эксперт также оценил возможность европейских стран противостоять российской агрессии. Из стран, которые находятся ближе к РФ, Румыния и Польша более подготовлены.

Румыния стремится быть оплотом на южном фланге НАТО вместо Турции.

В Румынии с середины нулевых годов планомерно реализовывались американские военные программы, а румынская армия получала достаточное количество вооружений.

"Румынские военные прошли обучение с американскими подразделениями, у них хорошая система ПВО, танки американские получили, — пояснил обозреватель. — Они постоянно финансируют свою систему безопасности, даже флот".

Руководство Польши также провело необходимую подготовку.

Северная и Западная Европа

Норвегия готова к противостоянию с РФ больше других стран Северной Европы.

"Норвегия всегда готовилась к различного рода угрозам. Из-за прямой границы на севере они развивали свой флот и свои мощности в том, что касается катеров и авиации", — объяснил эксперт, по словам которого, все северные страны более или менее подготовлены. Например, у Дании есть контракт на закупку истребителей F-35.

Из западной части континента, пожалуй, кроме Великобритании никто не готов к сопротивлению ВС РФ.

Французское руководство признало, что не было готово столкнуться со столь масштабной угрозой и огромным количеством артиллерии из РФ.

"Немцы – мы прекрасно понимаем, в каком они положении. Италия – страна с авиацией, флотом – страна готова отчасти", — отметил эксперт.

Напомним, что, по оценкам финского генерала, страна готова дать отпор РФ. У Финляндии одна из сильнейших в Европе артиллерий, имеется запас крылатых ракет дальностью до 370 км. А 2% ВВП расходуется на оборону, что больше, чем у многих других стран НАТО.

Ранее Фокус сообщал о том, на какие страны Путин пойдет после Украины. Грузия и Молдова слишком маленькие для амбиций Путина, которые распространяются вплоть до восточноевропейских стран-участниц НАТО.