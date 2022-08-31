Росія готувалася до війни з НАТО, щоб розколоти єдність Альянсу, — експерт

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, після України російська агресія могла розвернутися у напрямку Молдови та Румунії або країн Балтії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що в Україні російські війська не зупинилися б. Цей успіх їх би лише надихнув. Про це повідомляє 24 Канал.

Після перемоги над Україною ЗС РФ могли б піти на країни Балтії, або на Молдову, щоб створити складнощі для Румунії.

За словами Мусієнка, Кремль бере до уваги "особливу" позицію Угорщини, адже офіційний Будапешт діє на користь РФ і порушує питання прав угорців у Румунії.

У РФ у такий спосіб планували розколоти єдність у НАТО. На підтвердження своїх слів оглядач наводить заяву російського генерала Міннекаєва про плани створити "сухопутний коридор" до невизнаного Придністров'я.

Такий розвиток подій спровокував би конфлікт із Молдовою і, можливо, з Румунією.

Однак станом на сьогодні такий варіант втратив актуальність, вважає експерт.

Хто готовий до війни з РФ

Експерт також оцінив можливість європейських країн протистояти російській агресії. З країн, які знаходяться ближче до РФ, Румунія та Польща підготовленіші.

Румунія прагне бути оплотом на південному фланзі НАТО замість Туреччини.

У Румунії з середини нульових років планомірно реалізовувалися американські військові програми, а румунська армія отримувала достатню кількість озброєнь.

"Румунські військові пройшли навчання з американськими підрозділами, мають хорошу систему ППО, танки американські отримали, — пояснив оглядач. — Вони постійно фінансують свою систему безпеки, навіть флот".

Керівництво Польщі також здійснило необхідну підготовку.

Північна та Західна Європа

Норвегія готова до протистояння з РФ більше за інші країни Північної Європи.

"Норвегія завжди готувалася до різноманітних загроз. Через прямий кордон на півночі вони розвивали свій флот і свої потужності в тому, що стосується катерів і авіації", — пояснив експерт, за словами якого, всі північні країни більш-менш підготовлені. Наприклад, Данія має контракт на закупівлю винищувачів F-35.

Із західної частини континенту, мабуть, окрім Великобританії ніхто не готовий до опору ЗС РФ.

Французьке керівництво визнало, що не було готове зіткнутися з такою масштабною загрозою та величезною кількістю артилерії з РФ.

"Німці — ми чудово розуміємо, в якому вони становищі. Італія — країна з авіацією, флотом — країна готова частково", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що, за оцінками фінського генерала, країна готова дати відсіч РФ. У Фінляндії одна з найсильніших у Європі артилерій є запас крилатих ракет дальністю до 370 км. А 2% ВВП витрачається на оборону, що більше, ніж у багатьох інших країнах НАТО.

Раніше Фокус повідомляв про те, на які країни Путін піде після України. Грузія та Молдова надто маленькі для амбіцій Путіна, які поширюються до східноєвропейських країн-учасниць НАТО.