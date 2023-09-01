Доказательство путешествия во времени: король Генрих Vlll "посетил пекарню будущего" (фото)

Сандалии короля Генриха Vlll очень сильно напоминают пирожки из Greggs, но в то время о них никто даже не догадывался. Теперь люди думают, что монарх мог быть путешественником во времени.

Знаменитый портрет самого печально известного тюдоровского монарха, известного как своими браками, так и своим правлением, вызвал настоящую дискуссию среди людей, которые верят в возможность путешествий во времени. Об этом пишет The Mirror.

Один человек заметил довольно необычную вещь. Сандалии короля Генриха Vlll очень сильно напоминают пирожки из Greggs, но в то время о них никто даже не догадывался. Теперь люди думают, что монарх мог быть путешественником во времени.

Пользователь Х (Twitter) Люк из Манчестера разместил фотографию портрета бывшего короля и указал на его обувь, которая поразительно похожа на пирожки из Greggs. Мужчина задался вопросом, является ли портрет XVI века доказательством того, что король путешествовал в будущее, чтобы посетить британскую пекарню.

"Почему обувь Генриха VIII похожа на стейк из Greggs?" — написал британец.

Мужчина указал на обувь короля, которая поразительно похожа на пирожки из Greggs Фото: коллаж Фокус

Сеть пекарен была позабавлена этим открытием.

"Теряем голову от этого", — написали представители Greggs.

Этот твит был ретвитнут сотни раз и набрал тысячи лайков, при этом многие задавались вопросом, насколько правдивы могут быть эти утверждения.

"Еще одно замечание — чиабатта (хлеб) переводится как туфелька", — написал один из пользователей соцсети.

Издание отмечает, что Greggs является крупнейшей сетью булочных в Великобритании. Они продают около 1,5 млн булочек с колбасой в неделю, что составляет 145 млн в год.

Генрих Vlll — второй монарх династии Тюдоров правил с 21 апреля 1509 года до своей смерти 28 января 1547 года. Он был печально известен своими шестью браками и отменой власти католической церкви в Англии.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"

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