Оставил себе: мужчине грозит тюрьма за то, что он нашел полную денег сумку (фото)

Мужчина, который занимается дрессировкой собак, может оказаться за решеткой, поскольку ему было предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Однако Роберт Уитингтон утверждает, что не сделал ничего плохого.

56-летнему Роберту Уитингтону из США грозит до 5 лет лишения свободы после того, как он обнаружил сумку с 5 тысячами долларов наличными на автостоянке возле банка. Мужчина не сообщил о своей находке в полицию, решив оставить деньги себе. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина из города Трумбулл, штат Коннектикут, думал, что победил в лотерею, когда в мае этого года совершил неожиданную находку. Однако оказалось, что это были квитанции об уплате городских налогов, которые были обронены при транспортировке в банк сотрудниками налоговой службы.

Лейтенант полиции города Трумбулл Брайан Вейр сообщил, что на сумке был логотип банка, а внутри находились "многочисленные документы", по которым можно было определить, что деньги принадлежат налоговому департаменту города.

Теперь американец, который занимается дрессировкой собак, может оказаться за решеткой, поскольку ему было предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Однако Роберт Уитингтон утверждает, что не сделал ничего плохого.

"У меня никогда не было судимости за всю мою жизнь. Все это — полная чепуха. Я нашел деньги, и теперь, вероятно, это будет проблемой для меня", — сказал мужчина.

Американец утверждает, что не знал, что деньги принадлежат городу, и добавляет, что никогда не планировал завладеть деньгами Фото: Patch.com

Американец утверждает, что не знал, что деньги принадлежат городу, и добавляет, что никогда не планировал завладеть деньгами.

"Все произошло в один момент, как будто я выиграл в лотерею. Вот и все. Я вышел на парковку, увидел что-то на земле, а вокруг никого не было, и я подобрал это. Не то чтобы я что-то украл. Я просто забрал деньги и на этом все. Я даже не знаю, чьи это были деньги, потому что я не смотрел. Я видел только наличные. Если бы я знал, что ошибся, я бы сразу отдал их", — сказал Роберт.

Как сообщается в пресс-релизе полиции, полицейские начали расследование этого инцидента, когда им стало известно, что 30 мая сотрудник городской налоговой инспекции отправился в банк для оформления доставки, а по прибытии обнаружил, что депозитный пакет отсутствует. Они пришли к выводу, что сумка "случайно упала на землю", а затем была подобрана Уитингтоном. Когда детективы завели разговор с подозреваемым, он признался, что в тот день был в банке и взял пакет с деньгами.

Однако мужчина сказал сотрудникам полиции, что считает себя "не обязанным" возвращать денежные средства законному владельцу. В пятницу, 25 августа, Уитингтон сдался полиции, и ему было предъявлено обвинение в крупной краже третьей степени, что является уголовным преступлением и карается тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом в размере 5 тысяч долларов.

Американец был освобожден из тюрьмы под обещание явиться в суд 5 сентября.

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