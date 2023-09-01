Думала, что проклята: женщина потеряла все свои сбережения из-за экстрасенса

В ходе многочисленных сеансов целитель, как утверждается, завоевал доверие женщины. Экстрасенс убедил ее в том, что в ней заперты "злые духи" и что только он может ей помочь.

Женщина из Австралии, которая решила не называть свое имя, была расстроена после того, как у нее выманили сбережения. На тот момент она только закончила сложные отношения и решила обратиться к экстрасенсу. Об этом пишет The Mirror.

Посетив "духовного целителя" в Мельбурне, женщина заявила, что он обманом выманил у нее более 15 000 фунтов стерлингов (почти 704 тысячи гривен) для избавления от "злых духов". В 2021 году после разрыва отношений она наткнулась в интернете на местного целителя, который на своем сайте называл себя "известным экстрасенсом и астрологом".

Мужчина также перечислил ряд услуг, которые он оказывает, включая снятие проклятий и черной магии. Австралийка, которая всегда верила в духовный мир, отправилась на встречу за 50 фунтов стерлингов в надежде, что это поможет стать ей на более позитивный путь. Она не ожидала, что вместо этого так называемый экстрасенс скажет ей, что она проклята. В ходе многочисленных сеансов целитель, как утверждается, завоевал доверие женщины и убедил ее в том, что в ней заперты "злые духи" и что только он может ей помочь.

Антуанетта утверждает, что в течение последующих нескольких месяцев целитель "давил" на нее, заставляя тратить больше денег на его услуги, которые, как он гарантировал, отгонят злых духов.

"В тот момент я была очень, очень уязвима, и мне нечего было терять. Тогда все перешло от 50 фунтов к 1 тысячи, а потом он вдруг запросил 8,7 тыс. фунтов", — рассказала она в интервью 9Honey.

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Когда у женщины начались проблемы с выплатой больших сумм, целитель якобы начал ее шантажировать. По ее словам, он сказал ей, чтобы она не говорила о происходящем ни с кем из друзей или родственников, иначе "заклинание демонов" станет еще сильнее. Он сказал, что если австралийка не заплатит, то умрет. По ее словам, шантаж продолжался до тех пор, пока она не заплатила более 15 тысяч фунтов стерлингов и полностью опустошила свой сберегательный счет.

Издание отмечает, что, когда обманутая женщина в конце концов встретилась с экстрасенсом и попросила вернуть деньги, он отказался. Она превратилась из человека, у которого все было хорошо в бизнесе, в человека, который с трудом платил за продукты. Предполагаемое мошенничество сильно повлияло на ее психическое здоровье, и из-за смущения и стыда австралийка долгое время скрывала от всех данную ситуацию.

"Я просто забыла об этом, потому что думала: "Это так стыдно. Как это могло случиться со мной? Я же умная", — объясняет она.

Женщина утверждает, что не получила назад никаких денег.

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