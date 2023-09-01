"Голливуд на море": жители британской деревни жалуются на массовый переезд звезд (фото)

По мнению местных жителей, наплыв миллионеров привел к росту цен на жилье, а "классические" дома сровняли с землей и перестроили в калифорнийский стиль. Среди знаменитостей были замечены Кейт Бланшетт и Джейсон Стэтхэм, а также фронтмен группы Coldplay Крис Мартин.

В Великобритании голливудские звезды Кейт Бланшетт и Джейсон Стэтхэм, а также фронтмен группы Coldplay Крис Мартин способствуют росту цен на жилье в деревне Мауган-Порт (Корнуолл), из-за чего негодуют местные жители. Об этом пишет Daily Star.

Жители приморского поселка, прозванного "Голливудом на море", утверждают, что больше не могут позволить себе жить в нем, так как цены на жилье выросли в связи с появлением звездной клиентуры. Они утверждают, что новые владельцы домов, включая голливудских знаменитостей, подрывают имидж их городка.

По мнению местных жителей, наплыв миллионеров привел к росту цен на жилье, а "классические" дома сровняли с землей и перестроили в калифорнийский стиль.

Издание отмечает, что такие голливудские звезды, как Кейт Бланшетт и Джейсон Стэтхэм, а также фронтмен группы Coldplay Крис Мартин имеют дома для отдыха в этом городке. Жители деревни рассказали, что на пляже можно встретить таких знаменитостей, как Кейт Уинслет или Ноэль Галлахер. Но не все так радужно. Они также утверждают, что из-за завышенной стоимости домов они вынуждены уезжать, а в зимние месяцы деревня становится похожа на "город-призрак".

Жители рассказывают, что в их дома стучатся богатые охотники за недвижимостью, предлагая миллионы фунтов стерлингов за их жилье Фото: SWNS

Многие жители рассказывают, что в их дома стучатся богатые охотники за недвижимостью, предлагая миллионы фунтов стерлингов за их жилье даже тогда, когда они не выставлены на продажу. Теперь они опасаются, что их городок, находится на грани полного поглощения "вторыми домовладельцами".

Сотрудница NHS Ким Эмметт, работающая в больнице A&E, рассказала, что к ее маме приходили люди и предлагали 2 млн фунтов стерлингов за их семейный дом. Женщина, переехавшая в этот район в 1987 году, говорит, что застройщики покупают старые объекты, а затем сносят их, чтобы построить "дома в форме кубов".

"Местные жители продали свои дома, их снесли, и вместо ваших бунгало 1930-х годов здесь стоят современные сложные здания кубической формы в калифорнийском стиле. Здесь нельзя купить недвижимость дешевле одного миллиона. Никто из местных жителей не может позволить себе купить здесь что-либо. Все дома раскуплены вторыми владельцами. Зимой все они практически пустуют", — рассказала она.

"Классические" дома сровняли с землей и перестроили в калифорнийский стиль Фото: Daily Mail

Еще одна жительница деревни, которая работает туристическим агентом, рассказал, что она прожила в этом районе всю свою жизнь и утверждает, что теперь в деревне царит атмосфера мини-Голливуда. По ее словам, ей часто приходилось бронировать множество коттеджей для знаменитостей на время их летнего отдыха.

"Я думаю, что для людей, желающих приобрести роскошную недвижимость высокого класса, это место не теряет своего очарования. Думаю, теперь это навсегда останется строительной площадкой", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.