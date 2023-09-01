Поржавели, пока ждали: в РФ подготовили кладбище паровозов на случай ядерной войны (фото, видео)

Россия подготовила 140 поездов на случай ядерной войны и спрятала их за Уралом. За 70 лет поезда проржавели, а часть продали в Китай.

В России готовились к ядерному апокалипсису с 50-х гг. прошлого века. В частности, прогнозировали, что придется вывозить население из европейской части страны далеко вглубь Сибири. Для этого подготовили специальный парк поездов. Через 70 лет от этих поездов остались ржавые остатки. Об этом пишет портал The Sun.

На портале указали, что стоянка поездов на случай ядерной войны расположена неподалеку от города Шумково в Пермском крае РФ. Отметим, расстояние от этого населенного пункта до Москвы — около 1 тыс. км.

Расстояние от Москвы до кладбища поездов за Уралом Фото: Google maps

Как выяснилось, в 50-х гг. XIX века российские власти решили подготовиться к эвакуации населения из европейской части страны. Для этого в специальное место перегнали 140 поездов, указывает журналист. Также он отмечает, что вагоны должны были тянуть паровозы — на случай, если территория РФ будет обесточена в результате ядерных взрывов.

На видео, снятом на кладбище поездов, видны старые ржавые паровозы. На некоторых впереди есть украшение — рельефная пятиконечная звезда. На путях, которые почти позарастали травой, на несколько десятков метров тянутся вагоны. Примечательно то, что часть вагонов — грузовые. Были ли вагоны другого типа — похожие на пассажирские — пока не понятно.

Несколько кадров сделано внутри. Можно увидеть сиденье, покрытое старым дермантином. Также достаточно в неплохом состоянии сохранились рычаги, вентили и принадлежности неизвестного назначения. На отдельных датчиках даже сохранилось стекло.

СМИ отметили, что местные энтузиасты пытались сделать кладбище местом экскурсий. Кроме того, часть паровозов продали в Китай — этой стране понадобилась даже такая техника. Сейчас на старом кладбище осталось 17 паровозов.

Сторож кладбища поездов — россиянин Григорий Гордеев, указано в статье. Он 30 лет берег транспорт, пытался сохранить его в рабочем состоянии, следил, чтобы его не украли и не разбили. Затем наблюдал, как местные жители время от времени приходили и фотографировались на фоне ржавых поездов.

"Вы сами видите, как они (локомотивы) доживают свою жизнь, просто стоя. Людям интересно, они приходят, фотографируют, наблюдают. В конце концов, это наша история", — сказал мужчина.

Напоминаем, 1 сентября стало известно, что в РФ поставили на боевое дежурство ракету "Сармат" — носителя ядерных боеголовок. Ракета способна лететь на расстояние до 11 тыс. км: если ее запустят из-за Урала, она без проблем долетит до атлантического побережья Западной Европы.

Тем временем один из российских олигархов сравнил санкции против РФ с ядерным ударом: по его словам, от санкций страдают миллионы россиян — страдают так же как жители Хиросимы после атомной бомбы.