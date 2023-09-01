"Неважно, кто начал": санкции против россиян равны ядерному удару, — олигарх Мельниченко

По словам олигарха Андрея Мельниченко, санкции против россиян являются военным преступлением, так как причиняют вред "миллионам людей".

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Российский олигарх Андрей Мельниченко сравнил западные санкции против россиян с бомбардировкой армией США японского города Хиросима ядерным оружием в 1945 году. Своими мыслями он поделился в интервью газете Financial Times.

По его словам, ядерная бомба не уничтожила много военных целей, а исход Второй мировой войны уже был определен. Однако она принесла страдания многим мирным гражданам. Мельниченко заявил, что санкции – это то же самое.

"Если вы причиняете вред миллионам людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту, вы военный преступник", — заявил Мельниченко.

По его словам, якобы именно санкции привели к росту мировых цен на продовольствие и ускорили голодный кризис в бедных странах.

Он также прокомментировал военные преступления российской армии в Украине. По его словам, атаки ВС РФ на гражданские объекты в Украине являются преступлением. Однако олигарх заявил, что этим якобы занимаются обе стороны.

"Военные преступления определенно есть с обеих сторон. Это происходит на любой войне. Это естественно. Неважно, кто это начал", — заявил Мельниченко.

Кто такой Андрей Мельниченко

Российский олигарх, которого называют самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. Основатель компаний Еврохим и СУЭК. Обладая состоянием в $24,9 млрд, на январь 2022 года, занимал в рейтинге миллиардеров Forbes 7-е место среди российских миллиардеров. С 2022 года из-за поддержки вторжения России на Украину находится под персональными санкциями всех стран Европейского союза, США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канады, Украины, Новой Зеландии.

Также 29 августа сообщалось, что арену в Хельсинки, принадлежащую российским олигархам, могут конфисковать. Компания, принадлежащая подсанкционным бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, не оплатила аренду участка, на котором расположена арена, в размере 100 тыс. евро.

Кроме того, 23 августа в Украине национализировали имущество российского олигарха на сотни миллионов гривен. В собственность государства перешел уставной капитал ООО "Аэрок" в размере 437,5 млн гривен, 24 объекта и деньги на счетах.