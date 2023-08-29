Арену в Хельсинки, принадлежащую российским олигархам, могут конфисковать, — СМИ

Компания, принадлежащая подсанкционным бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, не оплатила аренду участка, на котором расположена арена, в размере 100 тыс. евро.

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Власти могут конфисковать арену "Хельсинки" (бывшая арена "Хартвалл"), что расположена в столице Финляндии, принадлежащую двух подсанкционным российским олигархам. Об этом сообщает издание Yle.

Поводом для этого может стать то, что аренда участка, на котором расположена арена, в размере 100 тыс. евро не была уплачена вовремя. До настоящего времени у городских властей не было права взять под свой контроль акции компании, которая управляет ареной, так как арендная плата за участок и налог на недвижимость платились вовремя.

Но последний взнос за аренду, который должен был быть внесен в середине июля, оказался невыплаченным. Следующий платеж должен быть совершен в середине октября. Если арендная плата не будет уплачена, то арену придется продать через изъятие.

Арена "Хельсинки", вмещающая 15 500 зрителей, – одна из крупнейших в стране многофункциональных площадок для проведения мероприятий. Генеральными владельцами здания являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, которые внесены в санкционный список из-за войны, развязанной Россией в Украине. Россияне владеют частью арены через АО Arena Events.

Напомним, в июле журналисты подсчитали, что уход западных корпораций с рынка РФ поспособствовал успеху российских олигархов. Несмотря на санкции восстановление активов ведущих российских миллиардеров постепенно продолжается, достигая уровня, сопоставимого с 2021 годом.

Также 22 августа стало известно, что пятизвездочные отели российских олигархов в Европе возобновляют свою работу после санкций или успешно переписываются на менеджеров. Во Франции и Италии можно заметить отели, виллы и частные самолеты олигархов, которые поддерживают политику Кремля.