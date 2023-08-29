Арену в Гельсінкі, що належить російським олігархам, можуть конфіскувати, — ЗМІ

Компанія, що належить підсанкційним бізнесменам Геннадію Тимченку та Роману Ротенбергу, не сплатила оренду ділянки, на якій розташована арена, у розмірі 100 тис. євро.

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Влада може конфіскувати арену "Гельсінкі" (колишня арена "Хартвалл"), що розташована в столиці Фінляндії та належить двом підсанкційним російським олігархам. Про це повідомляє видання Yle.

Приводом для цього може стати те, що оренда ділянки, на якій розташована арена, у розмірі 100 тис. євро не була сплачена вчасно. До теперішнього часу в міської влади не було права взяти під свій контроль акції компанії, яка управляє ареною, оскільки орендна плата за ділянку та податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Але останній внесок за оренду, який мав бути внесений у середині липня, виявився невиплаченим. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо орендна плата не буде сплачена, то арену доведеться продати через вилучення.

Арена "Гельсінкі", що вміщує 15 500 глядачів, — один із найбільших у країні багатофункціональних майданчиків для проведення заходів. Генеральними власниками будівлі є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, яких внесено до санкційного списку через війну, розв'язану Росією в Україні. Росіяни володіють частиною арени через АТ Arena Events.

Нагадаємо, у липні журналісти підрахували, що вихід західних корпорацій із ринку РФ посприяв успіху російських олігархів. Попри санкції відновлення активів провідних російських мільярдерів поступово триває, досягаючи рівня, який можна порівняти з 2021 роком.

Також 22 серпня стало відомо, що п'ятизіркові готелі російських олігархів у Європі відновлюють свою роботу після санкцій або успішно переписуються на менеджерів. У Франції та Італії можна помітити готелі, вілли та приватні літаки олігархів, які підтримують політику Кремля.