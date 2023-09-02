"Преследуют души умерших": в сети показали, что внутри "дома с привидениями" (фото)

Сара Винчестер была одержима чувством вины за кровь, пролитую из-за винтовок ее мужа. Она верила, что несчастья, связанные со смертью супруга и дочери, были наказанием за души, унесенные оружием Винчестера.

"Таинственный дом Винчестера", когда-то являвшийся крупнейшей и самой дорогой частной резиденцией в США, окутан мраком тайны и байками про души умерших. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Этот огромный особняк в Сан-Хосе, Калифорния, воплощает в себе историю, связанную с насилием и смертью, и его размеры в основном объясняются неослабевающей чувством вины Сары Винчестер.

Сара Винчестер, жена Оливера Винчестера

История начинается с империи Оливера Винчестера, который создал винтовку, изменившую игру в оружейной индустрии. Винтовка Винчестера стала первой винтовкой с повторным огнем, что позволяло стрелять без перезарядки и обеспечивало максимальный урон.

После смерти мужа Уилла Винчестера, Сара Винчестер в течение почти сорока лет посвятила свою жизнь бесконечному строительству и перестройке дома. С 1886 года и до своей смерти в 1922 году она работала над домом, сотрудничая с 16 плотниками, труд которых она оплачивала втрое больше обычной ставки и которые трудились круглосуточно, каждый день.

Небольшой восьмикомнатный дом превратился в огромный лабиринт, состоящий из 200 комнат, 10 000 окон, 47 каминов и 2 000 дверей, люков и лазеек.

Сара Винчестер создавала эскизы на салфетках и коричневой бумаге, по которым плотники возводили бессмысленные добавки к дому. Иногда она просто строила комнаты, не имея для них никакого функционального назначения, чтобы на следующий день заштукатурить их.

В 1975 году рабочие обнаружили комнату, о которой забыли. В ней стояли два стула, динамик начала 1900-х годов и дверь, запертая на замок с 1910 года.

Сара Винчестер была одержима чувством вины за кровь, пролитую из-за винтовок Винчестера. Она верила, что несчастья, связанные со смертью мужа и дочери, были наказанием за души, унесенные винтовками Винчестера.

Эксцентричность Сары Винчестер проявляется внутри дома, который поражает своей уникальной архитектурой. Лестницы, из которых 40 ведут в никуда и заканчиваются у потолка. Двери и шкафы открываются на стены, комнаты вкладываются одна в другую, а окна и балконы находятся внутри, а не снаружи. Все это создает атмосферу загадочности и неразгаданных загадок.

Сара Винчестер может показаться эксцентричной, но ее строительство было попыткой загладить свои грехи и успокоить души усопших. Винтовки Винчестера, несмотря на свою техническую совершенность, стали частью темной истории Дикого запада, в которой оружие играло ключевую роль.

Напомним, в Великобритании хозяин паба испугался, когда стакан с пивом сам по себе упал со стола. Убедившись, что его никто не трогал, мужчина вызвал на помощь специалистов по расследованию паранормальных явлений.

Также сообщалось, что в США студенты жили в доме в Колумбусе во время учебы в Университете штата Огайо, когда стали замечать, что ящики остаются открытыми, свет включается сам по себе, а ночью раздаются странные звуки.