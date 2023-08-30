Двигался сам: владелец бара испугался призрака подростка, который опрокинул стакан (видео)

Владелец "призрачного" паба утверждает, что это не единственное необъяснимое происшествие, которое случилось после того, как он купил это заведение.

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В Великобритании 43-летний Скотт Доусон, хозяин паба Ring O Bells в Кендале (Камбрия) испугался, когда стакан с пивом сам по себе упал со стола. Убедившись, что его никто не трогал, мужчина вызвал на помощь специалистов по расследованию паранормальных явлений. Этот жуткий случай произошел в 2022 году. Об этом пишет The Mirror.

Владелец "призрачного" паба остался в расстроенных чувствах после того, как увидел, как стакан к которому никто не прикасался, свалился со стола и разбился. По мнению исследователей паранормальных явлений, это дело рук призрака подростка. Он заснял пугающие кадры на камеру видеонаблюдения и утверждает, что это не первый жуткий инцидент, произошедший в пабе.

На странных кадрах видно, как посетитель заказывает в баре две пинты пива и ставит одну на стол, а другую выносит на улицу. Стакан сам движется к краю стола, а затем, напугав посетителей, разбивается о стул. Скотт, который стал хозяином паба в декабре 2021 года, утверждает, что это не единственное необъяснимое происшествие в пабе, поскольку многие напитки двигались сами по себе, а подвал приобрел репутацию жуткого места.

Мужчина стал хозяином паба в декабре 2021 года Фото: Kennedy News & Media

Владелец бара считает, что существует большая вероятность того, что в заведении обитают привидения, и даже пригласил специалистов по исследованию паранормальных явлений, которые утверждают, что в подвале обитает призрак 17-летнего юноши по имени Эдвард, который умер, утонув в колодце, расположенном на территории заведения.

"Я живу здесь, и первые пару недель я почти не мог спать — было очень жутко. Здесь происходит много странных вещей, и я считаю, что есть большая вероятность того, что это место населено привидениями", — рассказывал тогда британец.

Хозяин заведения также рассказал, что паб, открытый в 1741 году, уже много лет является местом, где собираются медиумы и исследователи паранормальных явлений, причем многих из них привлекает подвальное помещение, расположенное внизу.

"Одно из самых жутких мест в этом пабе — это подвал, где есть большая квадратная часть, похожая на комнату, но она заполнена. Спереди и сзади есть свободное пространство, но этот большой квадрат заполнен — это выглядит очень странно. Медиумы, посетившие нас, считают, что там есть колодец, и они сказали, что одна из сущностей, которая ходит вокруг паба — молодой парень по имени Эдвард — был столкнут в колодец. Если верить в то, что здесь есть молодой парень, то вполне логично, что 17-летнему парню может показаться весьма забавным подзадоривать людей и немного веселиться. Это жутковато, но здесь нет ничего неприятного — я думаю, он просто играет", — добавил мужчина.

Издание отмечает, что некоторых может оттолкнуть идея выпить пинту пива рядом с призраком подростком, Скотт говорит, что благодаря проводимым им "ночам привидений" и любопытным посетителям, интересующихся сверхъестественным, у него появилось больше клиентов.

Ранее Фокус сообщал, что посетителей пабов предупредили о секретном языке барменов. Во время напряженной смены персонал развлекательных заведений часто говорит кодовыми словами, которые относятся либо к напиткам, либо к ингредиентам коктейлей, либо к клиентам.

Также стало известно, что мужчина собрал робота в гараже и пошел с ним в бар. Он потратил 6 лет на создание полностью функционирующей копии Джонни 5 из фильма 1986 года "Короткое замыкание" и даже взял его с собой в паб, чтобы выпить пинту пива.