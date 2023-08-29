Скрытый код "86": посетителей пабов предупредили о секретном языке барменов

Во время напряженной смены персонал развлекательных заведений часто говорит кодовыми словами, которые относятся либо к напиткам, либо к ингредиентам коктейлей, либо к клиентам.

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Посетителей пабов предупреждают о скрытом коде "86", который иногда используют бармены, поскольку он может означать неприятности для покупателей. Об этом пишет The Mirror.

Всем известно, что у работников индустрии развлечений есть свои прозвища для клиентов, но есть одно обращение, о котором посетители могут не подозревать. Знающие люди предупреждают, что одно из таких прозвищ может принести кучу проблем.

Ожидание у барной стойки может стать одним из самых неприятных моментов в жизни, а то, как вы справляетесь с порой затянувшимся ожиданием, может привести к тому, что обслуживающий вас персонал даст вам определенное прозвище. Во время напряженной смены персонал часто говорит кодовыми словами, которые относятся либо к напиткам, либо к ингредиентам коктейлей, либо к клиентам. Некоторые коды совершенно безобидны и иногда могут служить дополнением к тем, кто находится в баре, но если вы услышите один из них, то ваш вечер может принять неожиданный оборот.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Многие коды имеют числовую форму, если клиент ждет и его еще нужно обслужить — по словам профессионалов, код быстрого заказа — это "200". Если речь идет об особо привлекательном клиенте, можно воспользоваться кодом "700". Однако обратить внимание следует на код "86". Хотя термин "to be 86ed" используется во многих ситуациях, чаще всего он применяется в ресторанах и барах.

Он эффективно используется для обозначения клиентов, которых необходимо выгнать за плохое поведение. В барменской индустрии некоторые ингредиенты могут быть "86'd", что в основном означает, что у сотрудника закончился какой-то ингредиент или он хочет от него избавиться.

"Очень сложно получить 86. Все зависит от заведения, но обычно, когда вам присваивают такой код то это означает, что вы очень, очень сильно перебрали. Это может означать все, что угодно: от чрезмерной выпивки и агрессивного поведения до беспокойства других клиентов и просто плохого поведения. Если человек пытается вернуться его просто не впускают обратно", — рассказал Данило Божович, бармен и автор книги "Бармен: Искусство миксологии, бар и коктейли".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина собрал робота в гараже и пошел с ним в бар. Он потратил 6 лет на создание полностью функционирующей копии Джонни 5 из фильма 1986 года "Короткое замыкание" и даже взял его с собой в паб, чтобы выпить пинту пива.

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