Прихований код "86": відвідувачів пабів попередили про секретну мову барменів

Під час напруженої зміни персонал розважальних закладів часто розмовляє кодовими словами, які стосуються або напоїв, або інгредієнтів коктейлів, або клієнтів.

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Відвідувачів пабів попереджають про прихований код "86", який іноді використовують бармени, оскільки він може означати неприємності для покупців. Про це пише The Mirror.

Усім відомо, що у працівників індустрії розваг є свої прізвиська для клієнтів, але є одне звернення, про яке відвідувачі можуть не підозрювати. Обізнані люди попереджають, що одне з таких прізвиськ може принести купу проблем.

Очікування біля барної стійки може стати одним із найнеприємніших моментів у житті, а те, як ви справляєтеся з тривалим очікуванням, може призвести до того, що персонал, який вас обслуговує, дасть вам певне прізвисько. Під час напруженої зміни персонал часто розмовляє кодовими словами, які стосуються або напоїв, або інгредієнтів коктейлів, або клієнтів. Деякі коди абсолютно нешкідливі й іноді можуть слугувати доповненням до тих, хто перебуває в барі, але якщо ви почуєте один із них, то ваш вечір може набути несподіваного повороту.

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Багато кодів мають числову форму, якщо клієнт чекає і його ще потрібно обслужити — за словами професіоналів, код швидкого замовлення — це "200". Якщо йдеться про особливо привабливого клієнта, можна скористатися кодом "700". Однак звернути увагу слід на код "86". Хоча термін "to be 86ed" використовується в багатьох ситуаціях, найчастіше він застосовується в ресторанах і барах.

Він ефективно використовується для позначення клієнтів, яких необхідно вигнати за погану поведінку. У барменській індустрії деякі інгредієнти можуть бути "86'd", що здебільшого означає, що у співробітника закінчився якийсь інгредієнт або він хоче його позбутися.

"Дуже складно отримати 86. Усе залежить від закладу, але зазвичай, коли вам присвоюють такий код, то це означає, що ви дуже, дуже сильно перебрали. Це може означати все, що завгодно: від надмірної випивки й агресивної поведінки до занепокоєння інших клієнтів і просто поганої поведінки. Якщо людина намагається повернутися, її просто не впускають назад", — розповів Данило Божович, бармен і автор книжки "Бармен: Мистецтво міксології, бар і коктейлі".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зібрав робота в гаражі і пішов з ним у бар. Він витратив 6 років на створення копії Джонні 5 з фільму 1986 року "Коротке замикання", яка повністю функціонує, і навіть взяв його з собою в паб, щоб випити пінту пива.

Також стало відомо, що люди дізналися, з чого роблять нарізну шинку. Відео приготування м'ясних скибочок набрало понад 10 млн переглядів. У ролику було показано весь процес, багато людей вирішили переглянути свої смаки, а інші й зовсім відмовилися від такої страви.