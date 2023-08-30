Рухався сам: власник бару злякався привида підлітка, який перекинув склянку (відео)

Власник "примарного" пабу стверджує, що це не єдина дивна подія, яка трапилася після того, як він купив цей заклад.

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У Великій Британії 43-річний Скотт Доусон, господар пабу Ring O Bells у Кендалі (Камбрія) злякався, коли склянка з пивом сама собою впала зі столу. Переконавшись, що її ніхто не чіпав, чоловік викликав на допомогу фахівців із розслідування паранормальних явищ. Цей моторошний випадок стався у 2022 році. Про це пише The Mirror.

Власник "примарного" пабу побачив, як склянка, до якої ніхто не торкався, звалилася зі столу і розбилася. На думку дослідників паранормальних явищ, це справа рук примари підлітка. Він зняв страшні кадри на камеру відеоспостереження і стверджує, що це не перший моторошний інцидент, що стався в пабі.

На дивних кадрах видно, як відвідувач замовляє в барі дві пінти пива і ставить одну на стіл, а іншу виносить на вулицю. Склянка сама рухається до краю столу, а потім, налякавши відвідувачів, розбивається об стілець. Скотт, який став господарем пабу в грудні 2021 року, стверджує, що це не єдина дивна подія в пабі, оскільки багато напоїв рухалися самі по собі, а підвал набув репутації моторошного місця.

Чоловік став господарем пабу в грудні 2021 року Фото: Kennedy News & Media

Власник бару вважає, що існує велика ймовірність того, що в закладі мешкають привиди, і навіть запросив фахівців із дослідження паранормальних явищ, які стверджують, що в підвалі мешкає привид 17-річного юнака, на ім'я Едвард, який помер, потонувши в колодязі, розташованому на території закладу.

"Я живу тут, і перші пару тижнів я майже не міг спати — було дуже моторошно. Тут відбувається багато дивних речей, і я вважаю, що є велика ймовірність того, що це місце населене привидами", — розповідав тоді британець.

Господар закладу також розповів, що паб, відкритий 1741 року, вже багато років є місцем, де збираються медіуми та дослідники паранормальних явищ, причому багатьох із них приваблює підвальне приміщення, розташоване внизу.

"Одне з найжахливіших місць у цьому пабі — це підвал, де є велика квадратна частина, схожа на кімнату, але вона заповнена. Спереду і ззаду є вільний простір, але цей великий квадрат заповнений — це виглядає дуже дивно. Медіуми, які відвідали нас, вважають, що там є колодязь, і вони сказали, що одну із сутностей, яка ходить навколо пабу — молодого хлопця, на ім'я Едвард — зіштовхнули в нього. Якщо вірити в те, що тут є молодий хлопець, то цілком логічно, що 17-річному юнаку може здатися вельми кумедним підбурювати людей і трохи веселитися. Це моторошно, але тут немає нічого неприємного — я думаю, він просто грається", — додав чоловік.

Видання зазначає, що декого може відштовхнути ідея випити пінту пива поруч із привидом підлітка, Скотт каже, що завдяки "ночам привидів", які він проводить, і допитливим відвідувачам, які цікавляться надприродним, у нього з'явилося більше клієнтів.

Раніше Фокус повідомляв, що відвідувачів пабів попередили про секретну мову барменів. Під час напруженої зміни персонал розважальних закладів часто розмовляє кодовими словами, які відносяться або до напоїв, або до інгредієнтів коктейлів, або до клієнтів.

Також стало відомо, що чоловік зібрав робота в гаражі та пішов із ним у бар. Він витратив 6 років на створення копії Джонні 5 з фільму 1986 року "Коротке замикання" і навіть взяв його з собою в паб, щоб випити пінту пива.