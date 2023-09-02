Были скрыты под водой: в США обнаружили следы динозавров, которым более 113 млн лет (фото)

Один из самых длинных в мире следов динозавров был обнаружен в США благодаря засухе. Он был скрыт под водой и илом, но из-за необычайно жаркой погоды они оказались открытыми.

Более 113 млн лет назад доисторические динозавры бродили по территории современного техасского района Глен Роуз (США) и успели оставить окаменевшие следы, которые были скрыты под водой реки Палукси. Об этом пишет Daily Star.

Экстремальная погода в Техасе привела к тому, что в государственном парке Долина динозавров обнажилось около 70 следов. Эксперты считают, что некоторые из них принадлежат огромному завропосейдону высотой 60 футов (чуть более 18 метров).

Один из самых длинных в мире следов динозавров был обнаружен в США благодаря засухе. Он был скрыт под водой и илом в реке Палукси, но из-за необычайно жаркой погоды они оказались открытыми.

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Засуха уже не в первый раз обнажает некоторые из этих доисторических следов, но в этом году, по данным Chron, их можно увидеть значительно в большем количестве. Один из них получил название "след одинокого рейнджера". Он считается одним из самых длинных следов динозавров в мире.

Палеонтологи в спешном порядке исследуют и запечатлевают эти удивительные следы Фото: Dinosaur Valley State Park

Издание отмечает, что трехпалые следы, скорее всего, принадлежат акрокантозавру — динозавру высотой 15 футов (4,5 метра), весившему почти семь тонн, считает Пол Бейкер из организации Friends of Dinosaur Valley State Park. Более крупные отпечатки лап, скорее всего, принадлежат зауроподсейдену — огромному динозавру высотой 60 футов (чуть более 18 метров) и весом 44 тонны, которого иногда называют палюксизавром.

"Это не совсем обычно для нас, но из-за двух лет подряд высоких температур и засухи у нас появилась возможность обнаружить новые следы. Как только пройдет приличный дождь, большинство из них снова покроется пеленой воды", — говорит Пол.

Палеонтологи в спешном порядке исследуют и запечатлевают эти удивительные следы, которые вскоре снова исчезнут из поля зрения. В настоящее время более половины территории Техаса страдает от засухи.

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