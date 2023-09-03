"Меня будто ударили по лицу": женщина расторгла брак из-за прозвища, которое ей дал муж

Супруга была в ярости из-за того, как муж прозвал ее в СМС-сообщениях друзьям. Она поняла, что он больше не ценит ни ее, ни их брак.

Молодая женщина призналась, что развелась со своим мужем после того, как узнала прозвище, которое он дал ей в переписке со своими друзьям, пишет Mamamia.

Женщина утверждает, что поняла, что ей пришлось уйти от мужа, когда нашла в его телефоне сообщения с обидным для нее прозвищем. В анонимном письме изданию она написала: "С того момента, как у нас родился сын, для моего мужа ничего не изменилось. Он совершенно не любил рассказывать мне о своих планах".

Она сообщила, что в их браке произошли изменения, которые она называет "упрямым нежеланием говорить, когда он собирается участвовать в нашей жизни". Но однажды утром, когда он был в душе, она услышала, как его телефон непрерывно "звонит".

Женщина решила проверить, нет ли чего-нибудь срочного, но вместо этого нашла групповую переписку, в которой его товарищи организовывали "обсуждение" прошлой ночи. Ее муж отсутствовал до полуночи — предположительно пил и утром пошел прямо в душ, не поговорив ни с женой, ни с ребенком. Но не это ее удивило.

"Я не знала, что делать с его последним сообщением, которое гласило: "Не думаю, что смогу прийти сегодня вечером. SWMBO скажет "нет". Я была озадачена: что означает "SWMBO"? Вероятно, он имел в виду меня, но что оно означало? Я пошла в ванную с телефоном и спросила мужа, что означает "SWMBO". Он не злился, что я посмотрела в его телефон. Его совершенно не тронула необходимость объяснять мне послание. "Это означает "Та, Кому Надо Повиноваться", — сказал он небрежно. У меня было такое чувство, будто меня ударили по лицу", — рассказала о своей ситуации женщина.

Несмотря на то, что пара была в браке пять лет и вместе десять лет, они расстались.

"В этот момент я поняла, что мне придется расстаться с этими отношениями, поскольку супруг больше не ценит меня. Я забрала ребенка и на следующей неделе ушла от мужа", — сообщила она.

Напомним, 1 сентября Фокус писал, что Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу. Светская львица и бизнесмен Картер Реум отпраздновали 45 месяцев своего бракосочетания.

Также, 1 сентября сообщалось, что в Турции толпа мужчин едва не убила знахаря из-за "голых" сеансов с их женами. Целитель обещал клиенткам наладить их браки и отношения, а для этого просил их раздеваться и касался их в разных местах.