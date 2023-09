У NASA есть план на случай, если телескоп Джеймс Уэбб найдет инопланетную жизнь

По словам доктора Мишель Таллер, в скором времени Джеймс Уэбб найдет планету, которая похожа на Землю. Возможно, она находится куда ближе, чем все думают.

У NASA есть план на случай, если космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружит внеземную жизнь. Об этом сообщила доктор Мишель Таллер изданию The Sun во время выставки Beyond the Light.

По ее словам, NASA работает с SETI – группой проектов, которые занимаются поиском внеземного разума.

"У нас были конференции о том, что произойдет, если космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружит атмосферу планеты вокруг другой звезды и мы увидим вещи, которые не выглядят естественными", — сказала она.

Таллер отметила, что среди неестественных вещей могут быть признаки загрязнения воздуха в атмосфере планеты. Конкретную стратегию раскрытия миру факта обнаружения инопланетной жизни ученая не раскрыла.

По словам журналистов, Таллер верит, что инопланетяне существуют. Появление доказательств этому – лишь вопрос времени. Ученая надеется, что в скором времени Джеймс Уэбб найдет планету, которая похожа на Землю. Возможно, она находится куда ближе, чем все думают. Даже в пределах Солнечной системы.

"Телескоп Уэбб способен обнаруживать химические вещества и газы, которые находятся на планетах вокруг других звезд", — сказала она.

Таллер заявила, что микробную жизнь можно найти на Венере, Марсе или даже на крупнейшем спутнике Сатурна, Титане.

