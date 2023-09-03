"Это безумие": охотники за привидениями опубликовали запись разговора с "призраком" (видео)

По словам руководителя группы охотников за привидениями Рэйчел Парсонс, встреча с "призраком" произошла после неудавшейся поездки в ​​заколоченное здание.

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Руководитель ретфордской группы охотников за привидениями "Retford Ghost Hunters" Рэйчел Парсонс утверждает, что у нее есть аудиозапись, на которой "дух" сообщает им название переулка, где они припарковались, сообщает Mirror.

Охотники за привидениями, утверждающие, что у них есть аудиозапись разговора с ними "призрака", говорят, что этот клип — их лучшая находка.

Встреча с "призраком" произошла после неудавшейся поездки в ​​заколоченное здание. Команда охотников за привидениями поехала на Пакман-лейн в Киветоне, Южный Йоркшир. Они видели женщину, перебегающую дорогу. Во время прямой трансляции для аудитории на Facebook охотник за привидениями Рон обращается к ночи, спрашивая название полосы, на которой они припарковались и сразу же получил ответ: их микрофоны записывают, будто мужчина говорит "Пэкмэн". В клипе Рэйчел кричит: "О Боже мой. Он сказал "Пэкмэн".

Участники группы не могут этого объяснить: "Это абсолютное безумие. Это типа, вау. Никто из нас не двигался в машине. Это так странно, но это потрясающе".

Просматривая запись, охотники заметили тень, которая появляется из-под машины и останавливается на миллисекунду, а затем идет вперед. "Как типичное привидение – то, как оно идет", — сказала Рэйчел.

Она рассказала, что призраки и духи на Пэкмэн-лейн уже давно являются предметом дискуссий. Еще в 2005 году пользователи Шеффилдского форума заявили, что это горячая точка для потусторонней активности.

Поклонники ретфордской группы отметили, что дорога "довольно страшная", и сравнили ее с различными фильмами ужасов, в том числе "Джиперс Криперс" и "Хищник".

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