В Карпатах увидели "брокенское привидение" (фото)

"Брокенское привидение" зафиксировали 21 марта на Черногоре.

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Необычное природное явление "брокенское привидение", когда наблюдатель видит в облаках свою тень от солнца, видели в Карпатах. Василий Фицак, руководитель Черногорского спасательного поста, опубликовал фото в Facebook.

Тень способна быть очень больших размеров. Ее окружают несколько цветных колец. Это так называемая глория. Такое привидение иногда "призрак" может двигаться даже тогда, когда наблюдатель неподвижно стоит и не передвигается. Это происходит из-за движения облаков и колебания их плотности.

Фолловеры активно комментировали фотографию. Один из корреспондентов спросил Василия Фицака, "как часто гуляет привидение".

"Это Глория", "Уникальное явление", "Часто он у Вас гуляет", "Я одного встречал, ночью в районе Ушастого камня. И это не такой эффект как брокенское привидение", — высказались украинцы.

В Украине явление фиксировали не только в Карпатах, но и Крымских горах. Находившиеся на самолетах пассажиры могут видеть это.

Необычное явление получило популярность благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии. В локации наблюдаются неизменные туманы. Малые высоты позволяют наблюдать за этим. Соответствующие природные перемены спровоцировали и появление легенды.

Иоганн Зильбершлаг описал "брокенское привидение" в 1780 году. С того времени не раз в литературе описывались горы Гарц. В разных странах мира явление можно увидеть. "Брокенское привидение" появляется, когда Солнце светит через альпиниста, смотрящего в туман вниз с хребта или пика. Его тень проходит сквозь мглу, часто принимая причудливые неуклюжие контуры, вызванные перспективой.

Ранее Фокус опубликовал видео Черногорского горного поисково-спасательного поста. В нем спасатели показали, как в сентябре 2021 года бушевала непогода на горе Пип Иван в Карпатах. Из-за порывистого ветра и плохой видимости туристам рекомендовали воздержаться от походов в горы в районе Черногорского хребта.