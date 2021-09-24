Спасатели показали, как бушует непогода на горе Поп Иван в Карпатах (видео)

Из-за порывистого ветра и плохой видимости туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы в районе Черногорского хребта.

Спасатели Черногорского горного пункта предупреждают об ухудшении погоды на горе Поп Иван. Настоятельно рекомендуется воздержаться от похода в высокогорье. Об этом сообщает Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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По состоянию 8:35 утра 24 сентября на г. Поп Иван Черногорский дует сильный юго-западный ветер (20-24 м/с с порывами до 30 м/с), облачно, видимость ограничена до 70 м, идет мелкий дождь со снежной крупой. Температура воздуха 0°С. Погода стала ухудшаться 22 сентября, когда на горе выпал снег. В среду температура упала до -4°С.

Напоминаем, что в 2019 на горе Поп Иван группа туристов пострадали от обморожения. Двое из них погибли.

В мае этого года в Карпатах выпал снег толщиной 20 см, а температура на горе опустилась до -3 градусов.