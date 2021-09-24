Рятувальники показали, як вирує негода на горі Піп Іван у Карпатах (відео)

Через поривчастий вітер і погану видимість туристам рекомендують утриматися від походів у гори в районі Чорногірського хребта.

Рятувальники Чорногірського гірського пункту попереджають про погіршення погоди на горі Піп Іван. Наполегливо рекомендується утриматися від походу в високогір'я. Про це повідомляє Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

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Станом 8:35 ранку 24 вересня на г. Піп Іван Чорногірський дме сильний південно-західний вітер (20-24 м/с з поривами до 30 м/с), хмарно, видимість обмежена до 70 м, йде невеликий дощ зі сніжною крупою. Температура повітря 0°С. Погода стала погіршуватися 22 вересня, коли на горі випав сніг. У середу температура впала до -4°С.

Нагадуємо, що у 2019 на горі Піп Іван група туристів постраждала від обмороження. Двоє з них загинули.

У травні цього року в Карпатах випав сніг товщиною 20 см, а температура на горі опустилася до -3 градусів.