У Карпатах побачили "брокенського привида" (фото)

"Брокенського привида" зафіксували 21 березня на Чорногорі.

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Незвичайне природне явище "Брокенський привид", коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця, бачили в Карпатах. Василь Фіцак, керівник Чорногірського рятувального посту, опублікував фото у Facebook.

Тінь здатна виникати дуже великих розмірів. Її оточують кілька кольорових кілець. Це так звана глорія. Такий привид іноді "привид" може рухатись навіть тоді, коли спостерігач непорушно стоїть та не пересувається. Це відбувається через рух хмар та коливанням їхньої щільності.

Фолловери активно коментували світлину. Один із дописувачів запитав Василя Фіцака, "як часто гуляє привид".

"Це Глорія", "Унікальне явище", "Часто він у Вас гуляє", "Я одного зустрічав, вночі в районі Вухатого каменя. І то не такий ефект як Брокенський привид", – висловилися українці.

В Україні явище фіксували не тільки у Карпатах, але й в Кримських горах. Пасажири, що перебували на літаках, можуть бачити це.

Незвичне явище отримало популярність завдяки піку Брокен в горах Гарц у Німеччині. У локації спостерігаються постійні тумани. Малі висоти дають змогу спостерігати за цим. Відповідні природні зміни спровокували й появу легенди.

Йоганн Зільбершлаг описав "брокенського привида" у 1780 році. Відтоді не раз у літературі описувалися гори Гарц. У різних країнах світу явище можна побачити. "Брокенський привид" з’являється, коли Сонце світить через альпініста, що дивиться в туман вниз з хребта або піку. Його тінь проходить крізь імлу часто приймаючи химерні незграбні контури, викликані перспективою.

Раніше Фокус опублікував відео Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. У ньому рятувальники показали, як у вересні 2021 року вирувала негода на горі Піп Іван у Карпатах. Через поривчастий вітер і погану видимість туристам рекомендували утриматися від походів у гори в районі Чорногірського хребта.