"Це безумство": мисливці за привидами опублікували запис розмови з "привидом" (відео)

За словами керівника групи мисливців за привидами Рейчел Парсонс, зустріч із "привидом" сталася після невдалої поїздки в забиту будівлю.

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Керівник ретфордської групи мисливців за привидами "Retford Ghost Hunters" Рейчел Парсонс стверджує, що в неї є аудіозапис, на якому "дух" повідомляє їм назву провулка, де вони припаркувалися, повідомляє Mirror.

Мисливці за привидами, які стверджують, що у них є аудіозапис розмови з ними "привида", кажуть, що цей кліп — їхня найкраща знахідка.

Зустріч із "привидом" сталася після невдалої поїздки в забиту будівлю. Команда мисливців за привидами поїхала на Пакман-лейн у Ківетоні, Південний Йоркшир. Вони бачили жінку, яка перебігала дорогу. Під час прямої трансляції для аудиторії на Facebook мисливець за привидами Рон звертається до ночі, запитуючи назву смуги, на якій вони припаркувалися, і одразу ж отримав відповідь: їхні мікрофони записують, ніби чоловік говорить "Пекмен". У кліпі Рейчел кричить: "О Боже мій. Він сказав "Пекмен".

Учасники гурту не можуть цього пояснити: "Це абсолютне безумство. Це типу, вау. Ніхто з нас не рухався в машині. Це так дивно, але це приголомшливо".

Переглядаючи запис, мисливці помітили тінь, яка з'являється з-під машини і зупиняється на мілісекунду, а потім іде вперед. "Як типовий привид — те, як він іде", — сказала Рейчел.

Вона розповіла, що примари і духи на Пекмен-лейн уже давно є предметом дискусій. Ще 2005 року користувачі Шеффілдського форуму заявили, що це гаряча точка для потойбічної активності.

Шанувальники ретфордського гурту зазначили, що дорога "досить страшна", і порівняли її з різними фільмами жахів, зокрема "Джіперс Кріперс" і "Хижак".

Нагадаємо, 9 травня Фокус писав про те, ким виявився "похмурий жнець" з коронації Чарльза ІІІ. Після історичної події у Вестмінстерському абатстві в Мережі почали активно обговорювати загадкову фігуру в чорній мантії.

Раніше, 21 березня в Карпатах побачили "брокенського привида".