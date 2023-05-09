Не привид принцеси Діани і не Меган Маркл. Ким виявився "похмурий жнець" з коронації Чарльза ІІІ

Після історичної події у Вестмінстерському абатстві у мережі почали активно обговорювати загадкову постать у чорній мантії.

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Стало відомо, ким виявився таємничий чоловік у темній мантії на коронації Чарльза ІІІ, якого прозвали "чорним женцем". Про це пише News Week.

Після офіційної церемонії коронації Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві у мережі почали поширювати відео, на якому під час заходу швидко пройшла невідома постать у чорній мантії. Прихильники королівської родини припускали, що це могла бути "смерть з косою", привид принцеси Діани чи замаскована Меган Маркл.

Втіт, представники абатства назвали цю особу вергером, членом громади абатства, який допомагає з релігійними службами, але не є членом духовенства.

"Похмурий жнець" на коронації Чарльза ІІІ

Коронаційна служба та процесії до Букінгемського палацу та в ньому були одними з найбільших урочистих подій, що проводяться у Великобританії протягом майже 70 років, з того часу, як Єлизавета II була коронована в 1953 році.

Вестмінстерське абатство було закрите для публіки на кілька тижнів перед великим днем, щоб дати команді робітників провести капітальний ремонт інтер’єру під час підготовки, а в цей день був залучений додатковий персонал і помічники, щоб забезпечити безперебійне проведення офіційної події.

Коронація Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Також Фокус писав про зворушливу промову принца Вільяма, присвячену батьку.