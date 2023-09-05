Не добежал до туалета: в США вынуждены были посадить самолет из-за диареи у пассажира

Пассажир не успел добежать до заветной кабинки и справил нужду прямо в салоне. После этого самолет вымывали несколько часов, и только потом он смог улететь в Испанию.

В США пассажир с диареей неожиданно прервал трансатлантический перелет из Атланты в Барселону. Вечерний рейс отправился из американского аэропорта по расписанию, но в небе произошла нестандартная ситуация. Об этом пишет DailyMail.

Во время полета один из пассажиров неожиданно вскочил с места и побежал в направлении туалета. Добежать до заветной кабинки он не успел и справил нужду прямо посреди салона, испачкав свою одежду и покрытие салона самолета.

Борт находился над штатом Вирджиния, и из-за нестандартной ситуации и запаха пилоты решили прекратить полет. ЧП произошло примерно через час после вылета. Впереди было еще почти 7:00 пути.

В текстовом сообщении, отправленном в службу управления воздушным движением, капитан кратко объяснил проблему: "Переадресация на ATL — диарея у пассажира. По всему самолету — биологическая опасность".

Пилот доложил наземным службам о возвращении в аэропорт Атланты и развернул самолет, пока тот находился над материком.

После приземления пассажира, который оказался в неловкой ситуации, встречала карета скорой помощи. Остальных туристов отправили в аэропорт. Салон убирали несколько часов специалисты клининговой службы. Глубокой ночью самолет все же вылетел в Испанию.

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