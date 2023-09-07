"Продолжаются 20-й день": в Черногории проходят соревнования по лени (видео)

Участники одновременно легли на покрывала и матрасы. Победителем же станет тот, кто пролежит как можно дольше. Они могут пользоваться смартфонами и планшетами, но при этом не должны спать.

В Черногории в курортном поселке Брезна уже двадцатый день проходят ежегодные соревнования, на которых семь участников борются за заветное звание "Самого ленивого гражданина". Победитель получит денежное вознаграждение, сообщает CNN.

Соревнования стартовали в Черногории несколько дней назад: участники одновременно легли на покрывала и матрасы. Победителем же становится тот, кто пролежит на покрывале как можно дольше.

В прошлом году на таких соревнованих был установлен рекорд. Тогда победитель пролежал 117 часов (почти 5 суток — ред.). В этом же году учасники перешли к 20-му дню. Они заявили, что полны решимости продолжать борьбу.

Организатор конкурса Радоня Благоевич рассказала, что семь оставшихся участников, из двадцати одного на старте, до сих пор лежат без сна 463 часа.

"Все мы чувствуем себя хорошо, отлично, проблем со здоровьем нет, нас балуют, остается только лежать", — сказала 38-летняя чемпионка 2021 года Дубравка Аксич.

23-летний Филип Кнежевич, впервые участвующий в конкурсе из северного города Мойковац, сказал, что уверен в победе и получении приза в 1000 евро (1070 долларов США).

"У нас здесь есть все, что нам нужно, компания замечательная, время летит быстро", — сказал он.

Соревнования по лени: какие условия для участников

Конкурс был запущен в адриатической стране 12 лет назад, чтобы высмеять популярный миф, который называет черногорцев ленивыми, рассказала Радоня Благоевич.

Спать, стоять или сидеть нельзя, это считаются нарушением правил и основанием для немедленной дисквалификации. Однако им разрешается каждые восемь часов выделять 10 минут на то, чтобы сходить в туалет. Также они могут читать и использовать мобильные телефоны и ноутбуки.

Напомним, что в Австрии мужчина забрался на вершину 10-метрового трамплина для прыжков в воду, но с перепугу не смог ни прыгнуть, ни спуститься. На помощь пришел спасатель — он пнул ногой мужчину в воду.