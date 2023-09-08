"Раздражающая привычка": работница McDonald's поделилась, почему игнорирует клиентов (видео)

Австралийка работает на McDrive и иногда сознательно не принимает заказы автомобилистов. Ее мнение вызвало дискуссии в соцсетях — одни поддерживают девушку, а другие считают ее невежливой.

Сотрудница McDonald's рассказала, что намеренно игнорирует клиентов из-за одной "раздражающей" привычки. Деталями поделились в издании Mirror.

McDonald's drive — спасение для автомобилистов, которые проголодались в длительном путешествии или просто не хотят тратить дополнительное время на посещение ресторана. Водители делают и забирают свои заказы, не выходя из машин. Однако перекус не будет быстрым, если работница фастфуда будет игнорировать клиентов.

Работница сети, проживающая в Австралии, рассказала, что заставляет людей ожидать возможности сделать заказ и сомневаться, есть ли на месте сотрудник. Все это происходит из-за одной привычки, которая раздражает девушку. Она призвала других через соцсети так не делать.

Сотрудницу фастфуда раздражает, когда нетерпеливые клиенты, только заехав в автопроезд, кричат "привет". Несмотря на критику в соцсетях из-за "грубости", ее слова нашли поддержку среди коллег.

Девушка опубликовала видео в TikTok с подписью, что нельзя игнорировать машину в проезде только из-за преждевременного "привет". На кадрах она показывает пальцами "L" — знак неудачника — и выглядит самодовольной. Очевидно, на самом деле она думает обратное.

В комментариях мнения разделились. Один пользователь отметил, что люди здороваются, когда ждут уже некоторое время. Автор видео ответила, что "это разрешено" и в таком случае клиенты "могут что-то сказать". Однако нашлись люди, которые раскритиковали девушку.

"Как насчет того, чтобы просто сказать: "Подождите, я сейчас". Я здороваюсь, потому что не знаю, знают ли они, что я там", — написал один из комментаторов.

Другой агрессивно подчеркнул, что работа сотрудницы McDonald's — это принимать заказы. В то же время коллеги австралийки поддержали ее. Один из работников пожаловался, что нередко после быстрого приветствия спрашивает у людей, что они хотят заказать, а те еще не решили.

Напомним, стюардесса оставила работу своей мечты, чтобы работать в McDonald's. Она рассказала, почему ушла из Ryanair, и вызвала сочувствие у пользователей соцсетей.

Китаянка в течение трех лет получала зарплату, хотя не работала. Она занимала одновременно 16 должностей, реализуя мошенническую схему.