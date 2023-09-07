Устроилась на 16 должностей: в Китае женщина 3 года получала зарплату, не работая, — СМИ

Сообщается, что женина вела специальный журнал с данными обо всех своих должностях, чтобы не запутаться. Всего она смогла заработать почти 7 млн долларов.

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Китаянка 3 года получала зарплату с 16 должностей, но ни разу не работала. Она участвовала в масштабной схеме трудового мошенничества. Об этом пишет издание Business Insider.

Сообщается, что женщина, которую занимают Гуань Юэ, вела специальный журнал с данными обо всех своих должностях. В ходе новых собеседований она публиковала фотографии на рабочих каналах других компаний, утверждая, что встречается с клиентами.

Издание пишет, что женщине также помогал ее супруг. Вместе с ним Гуань купила квартиру в Шанхае на деньги, которая выманила у работодателей.

По словам журналистов, мошенническую схему смогли разоблачить в январе 2022-м году. Тогда IT компания устроила Гуань на позицию старшего менеджера, а вместе с ней еще 7 специалистов. Однако команда не смогла добиться никаких результатов на роботе в течение трех месяцев испытательного срока. Кроме того, один из новичков проговорился, что параллельно "работает" в другой компании.

Сообщается, что тогда работодатель заподозрил ложь и обратился в полицию. Китайские правоохранители арестовали по этому делу 53 человека.

Издание пишет, что в Китае такого рода мошенничество является серьезной проблемой. В стране действует 700-800 группировок, которые отбирают у работодателей несколько рабочих мест. Мошенники являются экспертами в приеме на работу, безупречными собеседниками и могут похвастаться безупречным, хотя и фальшивым, резюме.

Также сообщалось, что в Китае женщина зубами украла iPhone из магазина. Изначально девушка казалась обычной покупательницей, которая рассматривала технику. После задержания она рассказала полиции, что действительно хотела купить телефон законным способом, но ей не хватило денег.