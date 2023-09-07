Никто и не заметил: в Китае женщина зубами украла iPhone из магазина (фото)

Изначально девушка казалась обычной покупательницей, которая рассматривала технику. После задержания она рассказала полиции, что действительно хотела купить телефон законным способом, но ей не хватило денег.

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Женщине в Китае удалось украсть новенький iPhone за 700 фунтов (32 тысячи гривен, — ред.) при помощи одних лишь зубов. Об этом сообщает Mirror 6 сентября.

Произошло это в городе Фуцзянь (Юго-Восточный Китай). На опубликованных кадрах можно увидеть посетительницу магазина Apple Store. Она весьма необычным способом решила украсть iPhone.

В Китае женщина решила украсть iPhone с помощью зубов Фото: Скриншот

Женщина, которую идентифицировали как "Цю", сначала казалась обычной покупательницей. Она внимательно осмотрела MacBook, после чего подошла к стенду с телефонами.

"Всего несколько мгновений спустя она совершает немыслимое: берет телефон, подносит его ко рту и начинает жевать противоугонный провод, сделанный из прочных металлических волокон", — говорится в сообщении.

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На удивление, ей удается отсоединить телефон от "сигнализации" и она скоропостижно оказался у нее в сумочке.

Посетительница покинула телефон без каких-либо проблем с охраной, никто сначала и не заметил пропажу смартфона, несмотря на сработавшую сигнализацию.

Сотрудники магазина обнаружили этот факт позже и сразу же вызвали полицию. Правоохранители отсмотрели кадры с камеры видеонаблюдения и спустя несколько часов задержали вора.

"Цю" рассказала, что сначала хотела купить телефон за деньги, но когда ей не хватило денег — решила украсть iPhone. Сейчас она находится под стражей, а расследование странного преступления продолжается.

Напомним, 31 июля сообщалось, что в Индии поймали родителей, продавших ребенка ради iPhone. По данным полиции, после младшего малыша супруги хотели продать еще и семилетнюю дочь, но им помешали соседи.