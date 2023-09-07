Ніхто й не помітив: у Китаї жінка зубами вкрала iPhone з магазину (фото)
Спочатку дівчина здавалася звичайною покупчинею та розглядала техніку. Після затримання вона розповіла поліції, що дійсно хотіла купити телефон у законний спосіб, але їй не вистачило грошей.
Жінці в Китаї вдалося вкрасти новенький iPhone за 700 фунтів (32 тисячі гривень, — ред.) за допомогою одних лише зубів. Про це повідомляє Mirror 6 вересня.
Сталося це в місті Фуцзянь (Південно-Східний Китай). На опублікованих кадрах можна побачити відвідувачку магазину Apple Store. Вона вельми незвичайним способом вирішила вкрасти iPhone.
Жінка, яку ідентифікували як "Цю", спочатку здавалася звичайною покупчинею. Вона уважно оглянула MacBook, після чого підійшла до стенда з телефонами.
"Лише за кілька хвилин вона робить незбагненне: бере телефон, підносить його до рота і починає жувати протиугінний дріт, зроблений із міцних металевих волокон", — ідеться в повідомленні.Важливо
На подив, їй вдається від'єднати телефон від "сигналізації", і він раптово опинився у неї в сумочці.
Відвідувачка покинула магазин без будь-яких проблем з охороною, ніхто спочатку і не помітив зникнення смартфона, попри сигналізацію, що спрацювала.
Співробітники магазину виявили цей факт пізніше і відразу ж викликали поліцію. Правоохоронці переглянули кадри з камери відеоспостереження і через кілька годин затримали її.
"Цю" розповіла, що спочатку хотіла купити телефон за гроші, але коли їй не вистачило грошей — вирішила вкрасти iPhone. Зараз вона перебуває під вартою, а розслідування дивного злочину триває.
Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що в Індії спіймали батьків, які продали дитину заради iPhone. За даними поліції, після молодшого малюка подружжя хотіло продати ще й семирічну доньку, але їм завадили сусіди.