Мужчина умер в результате укуса змеи после того, как оторвал рептилию от ноги друга

Прохожие сделали сердечно-легочную реанимацию, а медики боролись за его жизнь около 30 минут.

В Северном Квинсленде (Австралия) мужчина умер после того, как его, вероятно, укусила коричневая змея, когда он пытался смотать ее с ноги своего друга. Об этом информирует ABC.

Друзья находились в государственной школе Кумала на праздновании 100-летия школы. Впоследствии произошел трагический инцидент, когда змея обвилась вокруг ноги одного из них. Впоследствии она укусила другого мужчину, когда тот помогал ее снять.

Служба скорой помощи не знает вида рептилии, которая смогла на смертельную атаку. По словам медиков, симптомы указывают на коричневую змею. Клэр Бертеншоу, исполняющая обязанности заместителя комиссара службы скорой помощи Квинсленда по операциям на юге, отметила, что мужчину, вероятно, укусили за руку.

"Люди, проходившие мимо, сделали сердечно-легочную реанимацию, когда мужчина потерял сознание", — отметила она.

У мужчины, который схватил змею, была остановка сердца, когда на место прибыли медики. Они провели сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор. Медики работали над реанимацией мужчины, у которого произошел сердечный коллапс, по меньшей мере 30 минут. Все же спасти его не удалось.

Другой мужчина, которому было 65 лет, был доставлен в больницу Mackay Base Hospital. Он находится в стабильном состоянии.

Власти не уверены относительно вида змеи, которая причинила бедствие. В центральном Квинсленде встречается семь видов ядовитых змей, включая очень ядовитую восточную бурую змею и прибрежного тайпана. Как считает Клэр Бертеншоу, учитывая симптомы, которые были у пациента, и сердечный коллапс, скорее всего, это была коричневая змея.

Напомним, в июне мужчину в уборной чуть не поймал 10-килограммовый питон. Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветви которого свисали над крышей дома, прокравшись в ванную комнату.