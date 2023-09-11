"Сумасшедшее совпадение": в Британии целая улица выиграла в лотерею огромный джекпот (фото)

Семья Ньюджентс разделили джекпот в 1 миллион фунтов стерлингов с восемью соседями. Каждый билет принес 90 909 фунтов стерлингов, но Джорджина и еще одна соседка удвоили свой приз благодаря игре с двумя ставками.

В Великобритании Джорджина и Джим Ньюджент выиграли в лотерею денержный приз в размере 181 818 фунтов стерлингов, после того, как их улица "сорвала" джекпот 1 миллион в лотерее "Народный почтовый индекс", сообщает Mirror.

Супруги, выигравшие огромный лотерейный приз, объяснили свой счастливый выигрыш одним сумасшедшим совпадением.

Семья Ньюджентс разделили джекпот в 1 миллион фунтов стерлингов с восемью соседями. Каждый билет принес 90 909 фунтов стерлингов, но Джорджина и еще одна соседка удвоили свой приз благодаря игре с двумя ставками.

Пенсионеры Джорджина и Джим Ньюджент впервые встретились в 1976 году, когда оба работали в отеле Windermere в Озерном крае. Через год после свадьбы они купили дом на Уиндермир-роуд в Хайде, Ланкашир. Джорджина рассказала: "Нам очень повезло – это очевидно! Это просто совпадение. Мы встретились в отеле "Windermere" и всю нашу семейную жизнь прожили на Уиндермир-роуд. Я никогда не думала, что с нами может случиться что-то подобное". Джим, ее супруг, пошутил: "Мы не можем уйти от этого места".

Фото: Mirror

Пара, состоящая в браке уже 46 лет, познакомилась, когда Джорджина работала в ресторане отеля, а Джим был барменом. А через год после свадьбы они купили дом в 100 милях от отеля.

Теперь огромный непредвиденный доход означает, что пара может купить новую входную дверь и побаловать своих внуков.

"Главное, что мы сделаем для себя, — это новую входную дверь. Это единственное решение, которое мы приняли до сих пор. У нас теперь достаточно денег, чтобы сделать новые паспорта. Если мы хотим поехать куда-нибудь в отпуск, нам нужно сначала продлить наши паспорта".

Также Джорджина добавила: "Когда мне позвонили из лотереи и сказали, что я выиграла, но сумму не сообщили. Я просто села и заплакала".

Представитель лотереи Джейсон Донован сказал: "Это был еще один супер-день, когда мы постучались в двери наших победителей. Мы действительно почувствовали любовь на Уиндермир-роуд".

Напомним, 17 августа сообщалось, что мужчина купил 15 лотерейных билетов и выиграл 15 джекпотов за один день. Победитель лотереи, 20 лет проработавший федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.