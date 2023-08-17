Мужчина купил 15 лотерейных билетов и выиграл 15 джекпотов за один день

Победитель лотереи, 20 лет проработавший федеральным служащим, рассказал, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.

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В США житель штата Мэриленд, который пожелал остаться неизвестным, купил 15 одинаковых билетов на один и тот же тираж лотереи, в итоге выиграл 15 призов по 50 000 долларов США. В общей сумме он получил 750 000 долларов. Об этом пишет UPI.

65-летний житель города Ацкеек рассказал представителям лотереи Мэриленда, что в прошлом он выигрывал небольшие джекпоты в лотерее Pick 4 и других играх, но его выигрыш в лотерее Pick 5 является самым крупным на сегодняшний день.

Мужчина посетил магазин Brothers Liquors на Old Fort Road в Форт Вашингтоне, купил 15 одинаковых билетов на один и тот же розыгрыш Pick 5 и в итоге сорвал джекпот, выиграв по 50 000 долларов на билет.

Победитель, 20 лет проработавший федеральным служащим, говорит, что выигранные деньги позволят ему и его жене безбедно жить на пенсии.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина, потерявший 6,5 млн фунтов, отсидел в тюрьме и жил на улице. Ли Райан, который сорвал крупный джекпот, потратил деньги на огромный особняк, два супербайка Ducati, вертолет, несколько шикарных автомобилей и самолет. К 2010 году мужчина разорился и остался без крова над головой.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.