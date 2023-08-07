Вошел в историю: мужчина, потерявший 6,5 млн фунтов, отсидел в тюрьме и жил на улице (фото)

Ли Райан, который сорвал крупный джекпот, потратил деньги на огромный особняк, два супербайка Ducati, вертолет, несколько шикарных автомобилей и самолет. К 2010 году мужчина разорился и остался без крова над головой.

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Ли Райан из Великобритании провел время в тюрьме и потерял весь свой выигрыш в Национальную лотерею (6,5 млн футов стерлингов). Он даже был вынужден жить на улице после того, как лишился своего особняка, но его жизнь перевернулась, и теперь он помогает нуждающимся. Об этом пишет Daily Star.

Парень, который вошел в историю, став первым в истории Великобритании победителем лотереи, отсидевшим в тюрьме, снова появился на публике, работая маляром-художником и декоратором.

В 1995 году Ли Райан выиграл в Национальную лотерею внушительную сумму в 6,5 млн фунтов стерлингов. Он потратил эти деньги на огромный особняк, два супербайка Ducati, вертолет, несколько шикарных автомобилей и самолет. Но к 2010 году он разорился, остался без крова и был замечен на улицах Западного Лондона. Британец загремел в тюрьму за угон автомобилей всего через девять месяцев после своего выигрыша.

Ли Райан остался без крова и был замечен на улицах Западного Лондона Фото: The Mirror

Однако, похоже, его судьба изменилась к лучшему после того, как он был замечен с лестницей во время своей новой работы маляром в элитных домах. 63-летний специалист намерен вновь одержать крупную победу.

"Я духовный миллиардер — я счастлив как никогда. Если бы у меня снова было время, я бы открыл гостиницу для бездомных. Тогда ты чувствуешь, что сделал что-то стоящее. Я верю в закон притяжения, поэтому думаю, что снова выиграю, но это не будет значить для меня больше, чем раньше. Я знаю, что это звучит странно, но мне ничего не нужно", — сказал в беседе с The Mirror бывший миллионер.

Тюремное заключение после победы было для него не первым: в 1986 году он уже попадал в тюрьму.

Мужчина работает маляром-художником Фото: SplashNews.com

Райан утверждает, что во время игры он молился о том, чтобы стать миллионером, и в итоге выиграл с номерами 2, 13, 22, 27, 29 и 46. Он выиграл миллионы вместе с подругой Карен Тейлор, с которой расстался в 2003 г., а затем встретил новую женщину по имени Жылдыз Джангарачева — они жили в ее родной стране Кыргызстане, где он спустил 2 млн фунтов стерлингов на неудачные инвестиции.

"Когда у меня были деньги, я думал, что это то, чего я хочу, о чем я молился, а потом это случилось, и это было что-то вроде будь осторожен в своих желаниях. Люди всегда думают: "О, если я выиграю завтра, то на этом мои заботы закончатся". Это не так, это только начало ваших забот. Вы увидите, кто есть кто в вашей жизни, даже в вашей собственной семье начнутся перемены", — добавил мужчина.

Сейчас Ли работает и помогает в приюте для бездомных. Издание отмечает, что британец еще раз выиграл в лотерею, получив несколько лет назад 5 413 фунтов стерлингов в лотерее EuroMillions.

Ранее Фокус сообщал, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

Также стало известно, что победительница лотереи оказалась "заложницей" своего приза из-за малоизвестного закона. Хильда Макмиллен не может забрать выигранные ею деньги из-за нарушений правил безработицы. Кроме женщины свой приз не смогли получить еще около 70 человек.