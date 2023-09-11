Пропавший заказ: сосед попытался продать мужчине украденную у него посылку (фото)

Мужчина был неприятно удивлен после того, как пропал его заказ ткани для ландшафтного дизайна. Через несколько дней он получил "нахальную" записку от своего соседа с предложением продать ему его же посылку.

Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, узнал, что его "наглый" сосед украл его посылку, благодаря оставленной длинной записке с предложением продать ему ее обратно. Об этом пишет The Mirror.

Нет ничего более неприятного, чем заказать товар по интернету, а потом так и не получить его. Неважно, пропал ли он в пути или был доставлен неправильно вызывает множество проблем. Издание отмечает, что ожидание посылки, а потом выяснение, что она так и не будет доставлена, может даже привести в ярость.

Один мужчина был неприятно удивлен после того, как пропал его заказ ткани для ландшафтного дизайна, которую он купил через интернет для своей компании. Через несколько дней он получил "нахальную" записку от своего соседа с предложением продать ему его же посылку, "которая была доставлена случайно".

Его спросили, не хочет ли он "купить последний рулон" или "обменять что-нибудь" на него. Мужчина остался в полном недоумении. Сосед даже вскользь указал марку ткани, тем самым подтвердив, что это точно был пропавший заказ.

Мужчина выложил на Reddit рукописную записку, подписанную смайликом.

Записка была подписана смайликом Фото: Reddit

"Привет! Меня зовут Сэм, я живу на соседней улице. Несколько недель назад к нам случайно завезли ткань для ландшафтного дизайна, у нас остался один рулон, если вы хотите его купить. Мы продаем ее, но если вы хотите обменять на нее что-нибудь, мы могли бы что-нибудь придумать. Напишите мне, если вы заинтересованы", — говорилось в записке.

Многие пользователи Reddit предложили мужчине обратиться в полицию, так как вскрытие чужой почты является незаконным.

"Я бы в любом случае подал заявление в полицию. Не надо угрожать, просто сделайте это. Скажите, что вот номер записи, у вас есть три дня, чтобы заплатить, или я подам в суд по мелким искам в этот день", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что мужчина спланировал "десятилетнюю" месть соседу из-за небольшой ссоры. У соседей возник конфликт из-за пристройки, которую хотел возвести один из них. Именно после этого случая мужчина решил осуществить свой план мести, на реализацию которого у него ушли годы.

Также стало известно, что мужчина арендовал квартиру, в которой была только ванная комната. Кровать стоит в нескольких сантиметрах от унитаза, который просто отгорожен тонким стеклом. При этом душ и раковина находятся напротив и тоже рядом с местом для сна.